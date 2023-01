Dua Lipa y Penélope Cruz, unidas por la MET Gala en la que la española hará historia

Cualquier seguidor de la moda y amante de los modelazos que se lucen en las alfombras rojas sabe que el primer lunes de mayo hay una cita ineludible que con seguridad llenará titulares en todos los medios: la MET Gala.

La inauguración de la exposición del Metropolitan Museum de Nueva York reúne a lo más granado de la sociedad que escoge sus estilismos en función del tema elegido cada año.

Hemos visto outfits espectaculares desfilar por esa alfombra roja que año tras año, se convierte en una auténtica fantasía. Se prevé que este próximo 1 de mayo no será diferente o que, incluso, supere expectativas.

Los anfitriones

Cada año se eligen varios personajes que actuarán de anfitriones de la gala y este año, entre los elegidos están Dua Lipa y Penélope Cruz, entre otros. Y claro, no han tardado en compartir su emoción en redes sociales.

“Emocionada de anunciar que soy una de las copresidentas de #MetGala 2023 junto a Michaela Coel, Penélope Cruz, Roger Federer y Anna Wintour. Nos vemos para el beneficio del primer lunes de mayo #CostumeInstitute 🌹”, compartía la cantante.

En este 2023, el fallecido Karl Lagerfeld será el gran homenajeado. El director creativo de Chanel centrará la gran exposición del museo que ofrecerá una retrospectiva analizando su contribución a la moda.

Karl Lagerfeld: A Line of Beauty (Karl Lagerfeld: una línea de belleza) es la exposición en la que podrán verse unas 150 piezas de las cinco firmas por las que pasó Lagerfeld: Balmain, Patou, Chloé, Fendi y Chanel, además de su propia marca homónima. Una selección complicada ante la prolífica producción del diseñador.

Dua Lipa no ha dudado en explicar cuál es el objetivo de esta gala. “La Met Gala 2023 celebra la inauguración de Karl Lagerfeld: A Line of Beauty y proporciona a The Costume Institute su principal fuente de financiación anual para exposiciones, publicaciones, adquisiciones, operaciones y mejoras de capital”, informaba. “WOWEEEEEEE ❤️❤️❤️❤️”, comentaba su hermana, Rina Lipa.

Coincidirá en esta presidencia con Penélope Cruz que se convierte en la primera representante española en este evento. Ella se ha limitado a poner un nombre en redes sociales: “Karl 💖”. Y es que no podemos olvidar que ella es una de las mejores embajadoras de Chanel, firma que luce en muchos eventos.

El 1 de mayo podremos ver a ambas juntas y ya sabemos que tienen un buen amigo en común: Pedro Almodóvar. El pasado fin de semana, la cantante pasó 24 horas en Madrid y compartió imágenes de su encuentro con el director de cine. ¿Será esta gala la antesala de un futuro proyecto de ambas junto al manchego?