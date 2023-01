Dua Lipa recuerda sus duros inicios en la industria musical y lanza un mensaje optimista para las mujeres

Dua Lipa siempre deja interesantes perlas en sus programas radiofónicos que emite en un formato tipo podcast. Casi cada semana la británica abre un rincón de un tema interesante, polémico, debatible y aporta su punto de vista. Y uno de los últimos se está viralizando ahora: en el que habla de sus duros inicios y lanza un mensaje de optimismo para las mujeres.

"Como mujeres, nos han oprimido cómo se supone que debemos ser o parecer. Nos han empujado hacia abajo durante demasiado tiempo para sentir realmente quiénes somos y explorar el lado sexual y femenino de nosotras mismas" empieza asegurando en su espacio.

En un intento de que se reconozca la labor de las mujeres en esta industria, dejó una interesante reflexión: "Estamos construyendo nuestros propios castillos, pero no necesariamente obteniendo el reconocimiento que merecemos. Las generaciones más jóvenes tienen una visión realmente interesante de la vida. Tal vez sea Internet o la forma en que hemos evolucionado como personas… es realmente interesante y refrescante, e inspirador también" explicó la intérprete en Dua Lipa At your service.

En su caso personal, recordó lo mal que lo pasó en sus inicios: "Me inscribí en una escuela de canto y teatro en Londres. Me rechazaron, apelé y me rechazaron nuevamente. Yo estaba como, 'Oh, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí?' Solo quería cantar. Yo estaba como, 'Puedo tocar el violonchelo, puedo hacer esto'. Pero no me querían y yo estaba como ¡joder!, tal vez esto no sea para mí".

Del rechazo en sus inicios a co-presidir la gala MET 2023

Si alguien tomó esa equivocada decisión y escucha cómo ahora Dua Lipa dirigirá la gala MET 2023 se debe de estr dando de cabezazos contra una pared. La gala MET se ha convertido en el siglo XXI en uno de los más grandes escaparates para las grandes estrellas de la industria del entretenimiento ya sea cine, música, televisión... Y este año está redoblando sus esfuerzos para conseguir un mayor impacto mundial aún si cabe.

Por ello la organización ha anunciado a Dua Lipa, Roger Federer, Penélope Cruz y Michaela Coel como maestros de ceremonias y los responsables de un evento que este año va dedicado a uno de los grandes iconos de la moda: Karl Lagerfeld. Dua Lipa, Penélope Cruz, Roger Federer y Michaela Coel recogerán el testigo que dejaran Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King y Lin-Manuel Miranda en la pasada edición. Para Dua Lipa será la segunda presencia en la Gala MET donde ya desfiló en el año 2019 causando sensación como no podía ser de otra forma.