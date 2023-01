José Otero recuerda su actuación en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos antes del Benidorm Fest

José Otero es uno de los participantes de este año en el Benidorm Fest. Se presenta con, Inviernos en Marte, un medio tiempo donde deja claro su amplio registro vocal.

El cantante participó en La voz México en 2019 como parte del equipo de Ricardo Montaner. Se quedó a las puertas de cuartos de final, pero se le abrieron algunas puertas, entre ellas, esta oportunidad de poder convertirse en el próximo representante de España en Eurovisión.

Ahora está en plena campaña de promoción, que hay que conseguir el máximo de votos posible. En Mediaset le ha preguntado si produce más nervios actuar en el Benidorm Fest o en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos y lo tiene claro.

Los nervios de una boda

“Yo estaba cagado aquel día porque yo fui a un ensayo en la iglesia, yo sabía más o menos los invitados que iban a venir, pero cuando ese día te visten y te hacían cruzar toda la Catedral que había por lo menos 4000 personas allí esperando, que por lo menos sabías que no te iban a escuchar cantando”, relataba sobre lo que vivió aquel día.

“Pero entro en la iglesia y, de repente, veo a los Beckham, a toda esta gente, y encima, Pilar me subió en una cosa ahí en la iglesia para que todo el mundo me viera porque yo canté cuando ella entró. Cantó Niña Pastori cuando entró Sergio, que estaba en una parte, y Pilar me puso un poco más arriba porque había un piano. Entonces, todo el mundo se calló, empezó a sonar el piano y todo el mundo como ‘¿este quién es?’. Empecé a cantar y te digo… canté cloc”, recuerda sobre aquella actuación tan especial

Cantó Hallelujah, la versión de Shrek. “Me puse un poco nervioso porque empecé a cantar y no aparecía. No entró hasta que terminó el primer estribillo y empezó el segundo verso y era como, esta mujer va a llegar aquí y se va a acabar la canción y yo miraba a la pianista y le decía, si no, tú le sigues dando al piano. Y al final llegó perfecta”, termina contando.

Un encuentro especial

Y fue una ocasión especial por alguien que conoció allí. “Me acuerdo de ver a Lorena Gómez, que yo era y soy muy fan de ella, y era como, esta mujer, ¿por qué no está cantando aquí? De hecho, en la celebración había un escenario enorme y le dije, ‘yo quiero escucharte cantar’ y fue como, ‘qué va, yo me pongo muy nerviosa, ¿cómo voy a cantar yo aquí?’. ¿Cómo que por qué vas a cantar tú aquí? Si tú has ganado OT. Me pareció super humana y muy guay, me hizo mucha ilusión conocerla”, recuerda.

.@Joseoteromusic (#BenidormFest) le cuenta a @AdolfoRH, en primicia, todos los detalles sobre su actuación en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio 👀👇 pic.twitter.com/iLJmX0s8kk — divinity (@divinity_es) January 18, 2023

Cada vez queda menos para saber si será él u otro de sus compañeros el que tome el testigo de Chanel en el Benidorm Fest.