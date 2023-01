Lali deja clara su opinión sobre la session de Bizarrap y Shakira

La session de Bizarrap y Shakira está dando de qué hablar en todo el mundo. Y es que se ha convertido en un desahogo sobre la ruptura de la colombiana con Gerard Piqué y su actual relación con Clara Chía.

Si algo hemos podido comprobar durante esta semana es que la canción también ha dividido la opinión de todos las que la han escuchado. Incluida la de algunas celebridades. Una de las que no ha tardado en dejar claro lo que piensa es Lali, que se ha mostrado como una verdadera fan de lo nuevo de la de Barranquilla.

"No entiendo ni siquiera por qué es polémico. Me parece que los artistas tienen que expresarse a través de su arte, de su trabajo, escribir sobre el desamor. Es desde que la música es música, que existe, así que Shakira, te amamos, te bancamos, me gusta Shakira. Contestataria que dice que las mujeres ya no lloran sino que facturan", dice para Vogue España.

Lali Vogue España sobre la Session #53 quiero ver ese outfit 👀 pic.twitter.com/3I18FmszbB — EnlaSombra2.0 (@enlasombra3_0) January 19, 2023

Las palabras de Lali no han pasado desapercibidas. El vídeo, que ha sido compartido por sus fans en las redes sociales, ha recibido múltiples interacciones. "No puede ser lo hermosa que es esta mujer", "estoy muy enamorada como va a ser tan hermosa" y "cómo te quiero" son algunos de los halagos que ha recibido tras estas últimas declaraciones.

No es la primera vez que la argentina se gana el apoyo de los usuarios. Ya ocurrió hace unos meses tras su paso por El Hormiguero, programa en el que presentaba una sección sobre consejos relacionados con cualquier aspecto de la vida. Ante el comentario de un anónimo en el que pedía ayuda para conquistar a su vecina, que no quería saber nada de él, Lali lo tuvo muy claro. "El claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabas de demostrar con tu mensaje. [...] Su vecina llega al punto, según entendí, de denunciarlo. O sea, eso llega a la Justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio. No me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Y de pronto el tipo le insiste otra vez en salir. Buena onda pone al final. Así que la verdad es que para mí esto es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador", añadió.

Y tú, ¿opinas como Lali? ¿También te ha encantado lo nuevo de Shakira y Bizarrap?