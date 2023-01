Las predicciones del horóscopo chino 2023: lo que nos espera en el año del Conejo que está a punto de empezar

Cada vez queda menos para que el año nuevo chino empiece, y los amantes del horóscopo lo saben. Una vez superada la vuelta a la rutina y casi terminando la cuesta de enero es el momento perfecto para saber qué nos dicen nuestros expertos sobre lo que nos deparará el año del Conejo de agua.

En el año nuevo chino que está a puntito de dar el pistoletazo, la astrología augura cosas bien diferentes según los doce animales por los que se rige este zodiaco. Según las características de este signo, se identifica con personas muy sinceras con todo lo que hacen. Buenas, honestas y solo esperan que los demás también lo sean con ellas.

Sin embargo, veamos que nos dicen nuestros expertos como Esperanza Gracia o la astróloga Clarín Ludovica Squirru sobre lo que nos deparará este nuevo año para cada uno de los signos del zodiaco chino.

Las predicciones del horóscopo chino. / Getty

1. Las predicciones del horóscopo chino para la rata

Las persona que han nacido en 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2020 se encontrarán con un buen año para dejar atrás aquellos momentos en los que hayan sufrido. Por fin se abrirán nuevas puertas y, aunque el miedo les pueda jugar un revés, no permitirán que el pasado les haga sentir inseguro. Prepárate porque este 2023 será un año para soñar y fantasear con todos esos proyectos que tienes en mente.

Aprovecharás al máximo todas las oportunidades que la vida te ponga en tú camino y tu perseverancia y tenacidad harán que no se te escapen tus objetivos. Comprobarás tú mismo que eres capaz de afrontar los conflictos que no se han solucionado. El éxito llegará a tu vida cuando menos te lo esperes, pero ten paciencia.

2. Las predicciones del horóscopo chino para el buey

Todos aquellos que pertenecen al signo del zodiaco del buey (nacidos entre 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021) vivirán un año que puede ser inolvidable. Te vas a entusiasmar con todas las cosas que tú consideras importantes y no vas a parar hasta que las consigas. Disfruta y satisface tus deseos, pero ten cuidado con malgastar el dinero. Vas a conseguir sacarle el beneficio a todas las oportunidades que se te presenten.

Sabrás dejar tus emociones a un lado para disfrutar de todo lo que pasa a tu alrededor., ahí estará tu éxito y tu triunfo. Quizás vuelvan personas a tu vida que en el pasado fueron muy importantes, ¡ojo! Estás en un momento muy especial y eso te llevará a estar abierto al amor. Deja a un lado el miedo y las dudas y aprovecha lo que el destino te pone en tu camino.

3. Las predicciones del horóscopo chino para el tigre

Las predicciones del horóscopo chino para el año del tigre. / Getty

Si has nacido entre los años lunares chinos 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022 perteneces al animal del zodiaco tigre y este año aprenderás a disfrutar de lo que la vida te ofrece. Tendrás un hada madrina que te protegerá y te guiará hacia el éxito, pero cuidado porque puedes despertar envidias. Necesitarás saber parar y descansar y eso te llevará a disfrutar de cada minuto que la vida te regala.

Será un buen año para el amor. Quizás retomes alguna relación del pasado o, si tienes pareja, decidas volcarte y recuperar la magia. No temas conocer nuevos caminos, nuevas sensaciones... recuerda: la vida puede ser maravillosa.

4. Las predicciones del horóscopo chino para el conejo

2023 es el año de los conejos (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011), es su reinado. Siempre intentas pasar desapercibido, no te gusta ser el centro de atención porque sabes que puedes eclipsar al resto. Sufrirás cambios inesperados. Ten cuidado con las apuestas porque puedes perder mucho dinero si no te dejas llevar por tu intuición.

Intuyes que es el momento de dar un giro en tu vida y no te equivocas. Ahora mismo es el momento de apostar y triunfar. Acepta desafíos, no tengas miedo; de lo contrario, nunca sabrás qué hubiese pasado. Sueña porque es el momento de que todos tus sueños se hagan realidad.

5. Las predicciones del horóscopo chino para el dragón

La predicicón del horóscopo chino para el año del dragón / Getty

Según la astrología china, las personas nacidas en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012 pertenecen al dragón, así que toma nota. Será un año positivo, pero tienes que poner de tu parte y abrirte con los demás. Es el momento de tachar de tu lista de propósitos aquello que llevas posponiendo durante meses.

En la primavera, tu economía te sonreirá y podrás lograr tus objetivos. La suerte en el amor estará a tu favor. Si estás enamorado, tendrás que luchar para ilusionarte: un viaje, una comida... Si no tienes pareja, es un año propicio para abrir tu corazón y dejar que las cosas fluyan.

6. Las predicciones del horóscopo chino para la serpiente

Las predicicones del horóscopo chino para el año de la serpiente / Getty

La serpiente siempre se ha considerado misteriosa, intuitiva y amante de las pequeñas cosas, por lo que, si has nacido en 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013 quizás te suene. Eres el gran seductor del horóscopo y ahora es el momento de empezar una nueva vida.

Tendrás la posibilidad de empezar nuevos proyectos profesionales con los que vas a triunfar. No tomes decisiones sin meditarlas antes porque no es recomendable. Pero tampoco pienses demasiado las cosas porque puedes perder oportunidades. Tu gran energía sexual te llevará a perseguir tus deseos y quien sabe...

7. Las predicciones del horóscopo chino para el caballo

Las predicciones del horóscopo chino para el año del caballo / Getty

Todos aquellos que pertenecen al signo del zodiaco del caballo (nacidos entre 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 201) vivirán un buen año, pero tendrán que tener en cuenta su intuición. Cuidado con el dinero y sé cauto si quieres cambiar de puesto laboral. Hasta que no lo tengas todo claro, no te la juegues.

Tu entorno piensa que eres persona fuerte, que puede con todo, y aunque no se equivocan, a veces también eres muy vulnerable. Este año vas a vivir al máximo. El amor estará a tu acecho. Si estás enamorado, pero no estás feliz, es el momento de dejar ir poco a poco tu relación. Quizás la vida te sorprenda.

8. Las predicciones del horóscopo chino para la cabra

Según el horóscopo chino, dentro de la cabra pertenecen los nacidos durante 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015. Si durante mucho tiempo has buscado respuestas, ahora las encontraras. No te preocupes si despiertas envidias porque tu radar hará que las esquives y te alejes de las personas tóxicas, conflictivas y con una actitud negativa.

Céntrate en tus objetivos y cuando los tengas focalizados, lánzate. Pero no abarques mucho, que puedes fracasar. En el amor es momento de soñar despierto. Llegarán personas nuevas a tu vida que te pueden ofrecer una visión diferente a la que estás acostumbrado. Prepárate, quizás sea el momento de darle un giro de 180º a tu vida y empezar un nuevo trabajo, una nueva relación... Sigue tu instinto que rara vez te falla.

9. Las predicciones del horóscopo chino para los monos

Las predicciones del horóscopo chino para el / Getty

A los que nacieron bajo la influencia del signo del mono en el zodiaco chino (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016), les espera un año movidito. Te gusta gustar y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Saber pedir perdón y sabes que es necesario para tu progreso personal. Tu carisma y tu simpatía te llevan a crear un ambiente en el que tu alrededor se siente cómodo.

En el ámbito económico, sabrás cuando es el momento perfecto para invertir y el tener un mayor poder adquisitivo, te hará ser más responsable. Disfrutarás de todo lo que está por llegar. A veces conseguir nuestros objetivos es difícil, pero sabes mantener la calma y eso será la clave del éxito.

10. Las predicciones del horóscopo chino para el gallo

El 2022 ha sido un buen año para los nacidos en 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017, y este año tu energía se mantendrá. Ya sabes que no hay quien te pare cuando te propones algo. Querrás vivir situaciones que te hagan sentir vivo, pero será tu instinto quien te haga saber cuándo parar. Serás el animal más observado del zodiaco y acapararás todas las miradas.

Necesitas paz y tranquilidad para ordenar tu vida. No te precipites y reflexiona sobre las decisiones que tengas que tomar. Cuando lo tengas claro, será el momento de dar el paso. Tu familia y tus amigos serán muy importantes para ti este año.

11. Las predicciones del horóscopo chino para el perro

Los nacidos en el signo del perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018) necesitarán sentir el cariño de los que le rodean, pero también aislarse para tomar decisiones clave. El 2022 fue un año lleno de energía y quizás ahora te sientas más frágil. Tendrás el apoyo necesario para salir a flote, no te preocupes.

En el terreno laboral, tienes por delante un periodo increíble para iniciar un proyecto que se quedó estancado el año pasado. También es un buen momento para retomar tu etapa de estudiante. El amor formará parte de tu vida y quizás te enamores de forma repentina. No tengas miedo, cuando no sea tu sitio, sabrás irte.

12. Las predicciones del horóscopo chino para el cerdo

Las predicciones del horóscopo chino para el año del cerdo / Getty

Este año para las personas nacidas en 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019 será un buen momento para demostrar lo que valen. Tu actitud positiva te llevará a enfrentarte a todas tus cuentas pendientes. Te darás cuenta que tienes todo lo que necesitas para salir airoso.

Es un buen año para ti. Tu fuerza de voluntad y tu perseverancia no te dejarán abandonar tus metas. En el terreno sentimental, puedes no vivir buenos momentos. Si tu corazón te dice que ahí no es, no tengas miedo y elige un nuevo camino. Sabes que solo tenemos una vida y las nuevas oportunidades que pueden llegar te harán muy feliz.