Carla Barber se defiende de las críticas recibidas por el nombre con el que guarda en su teléfono a la niñera

Carla Barber, médica favorita de famosos, no entiende porque su esclava doméstica ha dejado de trabajar con ella. Luego, miramos como tenía guardado su nombre en contactos, y lo entendemos todo. Le ha faltado un Chacha filipina. Que el señor la asista. pic.twitter.com/8dcCFm6bI1

Carla Barber ha publicado el mensaje privado de Mayet, la mujer que se iba a incorporar a trabajar como asistenta en su casa diciéndole que, finalmente no podrá hacerlo se quedará en su país, Filipinas. Atención a cómo la tiene guardada en su agenda y cómo lo cuenta en stories: pic.twitter.com/17WDVEYzKg

Ejemplo de por qué hay que prohibir contratar trabajadoras domésticas de otros países: son gentuza que quieren esclavas aprovechándose de que no estan con su familia, no conocen el idioma y que son pobres. Por eso a Carla Barber no le da vergüenza enseñar que la llama Filipina x. https://t.co/6S1ZvrpbhJ