Anne Igartiburu habla en 'El Hormiguero' sobre sus últimas campanadas: "A veces las cosas suceden por algo"

El Hormiguero de Antena 3 recibió en la noche del jueves a su última invitada de la semana: Anne Igartiburu. La presentadora acudió al programa para charlar con Pablo Motos sobre el lanzamiento de su libro, La vida empieza cada día, y, aunque también hablaron sobre él, el tema principal fueron las controvertidas campanadas de 2022.

"Es una guía con una reflexión para cada día del año, un regalo precioso para uno mismo que también ha sido un regalo para mí", explicaba entusiasmada la presentadora al contar de qué trata su nueva obra escrita.

Además, Igartiburu reveló a Pablo Motos algunos de sus consejos, que refleja también en el libro, para mejorar un poquito nuestro día a día: "Trabajarse la aceptación, ayudar o acompañar a los demás para sentirnos mejor y la quietud de escucha".

En el libro, además, habla del ejercicio de imaginar la vida de la gente que te cae mal: "Creo que es interesante, es una cuestión de que no nos entendemos, pero quizá si te pusieras en el lado del otro, nos podríamos entender mejor".

Así vivió Anne Igartiburu las campanadas

El tema de la noche fue, sin duda, las últimas campanadas de 2022. Acostumbrados a poner La 1 de TVE cada noche en Fin de Año a las 00:00 horas y ver a la presentadora vasca comiendo con nosotros las uvas, el hecho de que el pasado diciembre no las diera ella, después de 17 años haciéndolo, fue un shock para muchos españoles.

Pero, ¿por qué no presentó las Campanadas Anne Igartiburu? ¿Qué pasó para que la apartaran? "La vida es así...Eso que dices 'pues qué bien, un año en casa' y al final no, me fui a la Puerta del Sol", comentaba alegre.

Con esto se refiere al cambio de última hora que hubo en la víspera de Fin de Año, donde finalmente se dio a conocer que Igartiburu sí presentaría las Campanadas, pero no en La 1, sino en Twitch, junto con el streamer Ibai Llanos y su compañero Ramón García.

"A veces las cosas suceden por algo. Lo acepto y también lo entiendo, que cambien de presentadores, que traigan a otra gente", reconocía la presentadora en El Hormiguero.

Sobre cómo fue la experiencia de vivir unas uvas totalmente diferentes a lo tradicional, la vasca se mostró de lo más resiliente: "Flipé y aprendí un montón. Me parece un aprendizaje y una oportunidad que te regala la vida".