'First Dates' vivió una cita tan fatídica que Carlos Sobera tuvo que cortarla en seco

Las labores de cupido no siempre acaban bien en First Dates. Los espectadores del datting show más famoso de la televisión están acostumbrados a ver citas que salen bien, citas que salen regular y citas que acaban con un "no" en la parte final. Pero lo que sucedió en el programa que Cuatro emitió el pasado 19 de enero rompió todos los moldes. Y es que el encuentro entre Celestina y Antonio fue tan mal que el propio Carlos Sobera tuvo que intervenir para ponerle fin su cita antes si quiera de que estos llegasen al postre. Porque Celestina, aunque tenga nombre de mujer capaz de darle forma al amor, no estaba dispuesta a darle ni una pequeña oportunidad al hombre con el que el equipo de casting de Frist Dates la había emparejado.

Todo fue mal desde el principio. Celestina, una jubilada viuda de 72 años residente en Valencia, acudió a First Dates en busca de un hombre que no fuese celoso, que le "hiciese la vida bonita y fácil" y que fuese alto, moreno y amante de los viajes. Sin embargo, el pretendiente que le buscó el programa no cumplía las características físicas que ella había exigido y esto, la enfadó tanto que decidió no darle ni una sola oportunidad a Antonio.

Antonio tenía la misma edad que Celestina y llegó al plató de First Dates directo desde Albacete, donde disfruta de su merecida jubilación. Él, también viudo, puso menos requerimientos al programa y explicó que buscaba sencillamente una mujer agradable, por lo que, en principio, se alegró de ver a Celestina sentada en la barra esperándole.

Pero como ya adelantábamos, la alegría no fue mutua. La jubilada se mostró enfurruñada desde que Antonio cruzó la puerta del restaurante y enseguida se afanó a decir que no le gustaba nada. "Ay, pero qué me han traído, si parece mi abuelo", llegó a espetar ante las cámaras para después añadir que Antonio era "feísimo".

La cita pasó de incómoda a tensa

La cita fue de mal en peor. Después de las primeras impresiones Celestina tuvo claro que Antonio no era para ella pese a que este se presentó a sí mismo como un hombre con muchas ganas de encontrar la felicidad y a una mujer con la que viajar.

"Me parece bien pero es que te veo muy mayor para mí", le dijo la valenciana al poco de sentarse a cenar con Antonio. Y es que, aunque fuesen de la misma edad, según ella, el manchego aparentaba tener 80 años y le había caído "tan gordo" que no le salían las palabras. "Solamente me he fijado en su cara. Su cara y... Jorobado que estaba...", le explicó la jubilada a las cámaras de First Dates.

Antonio trató de indagar en qué era lo que fallaba para no encajarla a Celestina, pero esta, optó por callarse y no responder a sus preguntas. De esta manera la cita fue pasando de incómoda a tensa hasta que, por fin, la de Valencia se lanzó a decirle a su cita que no era su tipo. "Yo tampoco quiero darte el disgusto a ti. Me gusta, eres educado y eres bien, pero no eres mi tipo de hombre", le dijo.

Carlos Sobera acabó con la cita

La situación se enquistó tanto entre Celestina y Antonio que finalmente Carlos Sobera se lanzó a interrumpir la cita para ponerle fin. "El caballero vendrá otro día a intentar encontrar pareja y tú vendrás otro día", le dijo el conductor a la jubilada, que no puso ningún impedimento en marcharse y dejar a su cita colgada.

Así, Sobera acompañó primero a Celestina hasta la puerta mientras Antonio se quedaba en la mesa con cara de circunstancia. Sin embargo, el de Albacete supo relativizar lo sucedido y aseguró que la culpa era de su cita, no suya. "No sufro, pero ahora me tengo que ir sin cenar", fue lo único que lamentó el viudo ante el presentador antes de abandonar el restaurant entre los vítores del personal.