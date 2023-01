Blanca Paloma responde a las críticas de Artiz sobre su canción en el Benidorm Fest

Todavía no ha comenzado el Benidorm Fest pero la polémica ya está servida. Esta semana se ha estrenado un nuevo episodio de la Red Room, el pódcast conducido por Malbert que habla sobre Eurovisión. A dos semanas del festival de selección de la canción que irá a Eurovisión, algunos de los participantes han acudido para charlar con él sobre sus propuestas.

Entre ellos ha estado Aritz. El bailarín, que se presenta con el tema Flamenco, dio su opinión sobre algunas de las canciones de sus compañeros y compañeras. De forma sincera, el tiktoker criticó la elección de algunos de los participantes. Aunque el peor parado fue Agoney, también tuvo palabras para Blanca Paloma.

Aritz opina que la alicantina no ha escogido una canción muy de su estilo: "Ha cogido una canción movida sabiendo que ella...". Y respecto a su posible puesta en escena, el artista duda sobre las posibilidades de Blanca sobre el escenario. "Y ella se queda en medio... ¿Haciendo qué?"

Blanca Paloma responde

Este viernes, 20 de enero, Blanca Paloma ha respondido a las críticas de su compañero del Benidorm Fest 2023. En una entrevista con Héctor Alabadí y Almudena M. Lizana de Fórmula TV, la alicantina ha zanjado el tema.

"A mí el drama no me gusta nada. El chico se ha expresado con total sinceridad y quizá no ha estado tan acertado con las palabras. A mí no me ha onfendido para nada", ha empezado diciendo.

A mí no me ha ofendido

Blanca ha continuado explicando que Artiz le escribió inmeditamente para explicarse: "Somos super compañeros y me escribió diciéndome 'oye, Blanca, perdona' y yo pues 'tranqui'". Vamos, que no hay rencor, solo buen rollo."Quiero recalcar que entre los compañeros está habiendo mucho compañerismo", ha dicho.

¿Y qué piensa ella de Flamenco? Entre risas, la cantante ha respondido: "Pues yo pensé que iba a ser más flamenco, pero guay".