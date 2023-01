Aritz Aren critica la canción de Agoney para el Benidorm Fest 2023: “Me parece satánica”

Quedan menos de dos semanas para que se celebre la primera semifinal del Benidorm Fest 2023 y exactamente diecisiete días para que sepamos quién representará a España en la próxima edición del Festival de Eurovisión. Mientras ultiman los detalles de sus candidaturas, algunos concursantes han sido invitados a La Red Room, un programa del influencer Malbert conocido por sus duras críticas.

En el adelanto de La Red Room que el influencer ha subido a sus redes sociales hemos podido descubrir la verdadera opinión de Aritz Aren sobre las propuestas de algunos de sus compañeros. Especialmente mal parado ha salido Agoney con su tema Quiero Arder. El bailarín y exconcursante de Fama, ¡a bailar! ha admitido que no le gusta la canción de su compañero, calificándola de "satánica". Esto es algo con lo que Malbert ha reconocido estar completamente de acuerdo, añadiendo que "te destroza hasta el infierno" y dejando clara su opinión sobre el tema.

Sin embargo, el exconcursante de Operación Triunfo no ha sido el único criticado por Aritz. Aunque ha admitido que algunas canciones son bailables, ha insistido en que no cree que los artistas las puedan defender de la mejor manera. Blanca Paloma tampoco se ha librado de las críticas de Aritz, que opina que la alicantina no ha elegido un tema acorde con su estilo. "Ha cogido una canción movida sabiendo que ella...". Y respecto a su posible puesta en escena, el bailarín duda sobre las posibilidades de la cantante sobre el escenario. "Y ella se queda en medio... ¿Haciendo qué?", ha declarado Aritz en La Red Room.

Aritz ha hablado sobre sus compañeros, pero su candidatura tampoco se ha librado de las críticas de Malbert. "¿El acento inglés de dónde es nativo?, ¿De Murcia o de Albacete?", decía el influencer sin reparos ante el valenciano, acusándole de tener una mala pronunciación en inglés. A lo que el bailarín respondía diciendo que para él la canción no suena mal.

Alfred responde a las críticas de Malbert

Aritz no ha sido el único invitado al programa de Malbert. Otros concursantes del Benidorm Fest 2023 como Blanca Paloma o Alfred García también han sido víctimas de las críticas del influencer. En el caso del exconcursante de Operación Triunfo, no se ha cortado al defender su candidatura frente a la risa de Malbert al hablar de su posibilidad de ir a Eurovisión. "Yo ya he ido a Eurovisión", replicaba Alfred mientras el influencer respondía con un "y así te fue", refiriéndose al mal resultado que obtuvo junto a Amaia en el Festival de 2018.

Twitter carga contra Aritz Aren tras sus declaraciones

Los Eurofans no se han quedado callados ante las críticas del bailarín y no han dudado en expresar su descontento con las palabras de Aritz hacia sus compañeros. Para la comunidad twittera, estos comentarios han sido innecesarios e irrespetuosos. Otros han optado por hacer memes defendiendo las apuestas de otros artistas con respecto a la del valenciano.

