El espectacular cambio físico de Lewis de las Sirenas de H2O

Aunque parezca mentira ya han pasado quince años desde el final de H2O, la serie australiana sobre tres sirenas adolescentes que enamoró a toda una generación. La historia de Cleo, Rikki y Emma se convirtió en la ficción australiana más exportada de la historia. ¡Y no nos extraña! ¿A quién no le va a gustar una serie juvenil sobre tres chicas que al mojarse se convierten en sirenas?

Además de Cleo, Rikki y Emma, la ficción contaba con otro protagonista más: Lewis, el mejor amigo de Cleo y su eterno enamorado. De hecho, el joven pescador salva a las protagonistas en más de una ocasión. Vamos, que sin él su secreto de ser sirenas hubiese sido descubierto en la primera temporada.

El actor de ponerse bajo el sombrero de pescador de Lewis fue Angus McLaren. En ese momento, el joven contaba con tan solo 18 años. La misma edad que el trío protagonista. Ahora, Angus suma 34 primaveras y está muy cambiado.

El gran cambio físico de Angus McLaren

Tras el final de la serie, Angus ha continuado trabajando en muchas series australianas. El actor ha estado en Packed to the Rafters o Home and Away. ¿Lo último que ha hecho? Back to the Rafters. Vamos, que no ha parado.

Pero si algo nos ha llamado la atención es el cambio físico del actor. Pasados los treinta está en plena forma, tal y como hemos podido ver en sus redes sociales. Angus es un apasionado de los ejercicios de crossfit y comparte sus avances con sus más de 100 mil seguidores y seguidoras.

Además, Angus también aparece con una barba totalmente distinta en la serie Operation Buffalo. Vamos, que está irreconocible.

Pero el gimnasio no es la única pasión de Angus. El actor también canta, tal y como hemos podido ver en los vídeos que publica en sus redes sociales. ¡Y no se le da nada mal!

Puede que durante su relación con Indiana Evans, quien dio vida a Bella en la tercera temporada de H2O (la cuarta sirena que sustituyó a Emma), aprendiera algunos temas. Y es que la actriz también era cantante. ¡Nos encanta!