Así han cambiado las sirenas de H2O

Aunque parezca mentira, ¡ya han pasado quince años desde el estreno de la mítica serie de H2O! La ficción juvenil acompañó a toda una generación de niños y niñas durante las mañanas de los fines de semanas, enseñándonos la costa australiana de una forma única: bajo la mirada de tres sirenas.

La ficción se convirtió en la serie australiana más exportada de la historia. Y es que ha llegado a un total de 120 países. ¡Una auténtica locura que ya se puede ver en las plataformas!

H2O contaba la historia de Emma, Cleo y Rikki, tres adolescentes que tenían que lidiar con los problemas típicos de su edad.

Aprobar los exámenes del instituto, hacer frente a sus primeras relaciones sentimentales y enfrentarse al hecho de que cada vez que se mojaban se convertían en sirenas ¡daba igual que fuese una gotita de agua o un manguerazo!

El día a día de las chicas se convertía en una auténtica odisea para continuar escondiendo su identidad de sirena. ¡Si hasta tenían que beber agua por una pajita! Pero no todo eran problemas, su nueva condición las dotaba de superpoderes. Nada que envidiar a los X-Men. De hecho, las jóvenes podrían ser carne (más bien pescado) de Los Vengadores.

Tres lustros después del estreno, nos preguntamos, ¿qué ha sido de las sirenas de H2O y cómo han cambiado? ¡Lo desvelamos!

Claire Holt era Emma

Claire Holt daba la vida a la perfeccionista Emma, una joven decidida que se dedicaba a la natación y con un futuro prometedor. Holt abandonó la serie en la tercera y última temporada debido a que se metió en otros proyectos. Una verdadera tristeza para los fans, quienes no superaron su salida de la serie. Pero es que en un principio la ficción no iba a tener más de dos temporadas. Pero el éxito es lo que tiene.

Claire Holt como Emma / Nickelodeon

En 2023, Claire tiene 34 años y continúa siendo muy conocida gracias a su participación en series como Crónicas Vampíricas. De hecho, protagonizó el spin off: The Originals. También ha estado en Mean Girls 2, Legacies o Aquarius. En cuanto a su vida personal, Claire es madre de dos niños preciosos junto a su pareja Andrew Hoblon.

Phoebe Tonkin era Cleo

Phobe Tonkin se encontraba como pez en el agua en el papel de Cleo, ¡y nunca mejor dicho! Cuando empezó la serie tenía dieciséis años y fue toda una revolución en Australia, lo que le llevaría a trabajar más adelante en otros proyectos.

Cleo de H2O / Netflix

Al igual que su compañera de reparto Claire Holt, Phoebe cambió las aletas de sirena por la capa de vampiro en la serie The Originals. Bueno más bien ella se convirtió en mujer lobo. ¿Qué tienen estas chicas con el rollo sobrenatural? También ha estado en series como Westworld o en la película Babylon.

Cariba Heine

Cariba Heine interpretaba a Rikki, una chica humilde que llegaba a la ciudad. Su personaje no tuvo ningún tipo de problema en hacer nuevas amigas, ¿tendría que ver con el hecho de compartir un secreto tan grande como el de ser sirena?

Rikki era una de las protagonistas de h2O / Netflix

A diferencia de sus compañeras, parece que Cariba Heine nadó hasta una isla desierta y decidió quedarse allí tras el final de H2O. Ha aparecido en algunas series y películas, pero con papeles muy secundarios. Con 33 años, Cariba está más centrada en su vida como profesora de yoga que en la de la actuación. ¡Y es que solo hay que ver su Instagram para darse cuenta de que es una auténtica profesional!

Indiana Evans era Bella

Con la marcha de Claire Holt de la serie, los productores ficharon a otra estrella adolescente australiana para el grupo: Bella. Fue la actriz Indiana Evans la encargada de darle vida.

Bella se convirtió en protagonista de la tercera temporada de 'H2O' / Netflix

Indiana Evans ha continuado trabajando en cine y televisión. Su melena rubia y su belleza australiana la llevaron a protagonizar la tercera parte de Blue Lagoon. ¡Sí, existe la tercera parte de esta película!

Angus McLaren era Lewis

¿Qué sería una sirena sin su marinero enamorado? Angus McLaren interpretaba a Lewis, un adolescente enamorado hasta las trancas de Cleo. Con su lancha motora, el chico seguía a las sirenas por la costa e intentaba ayudarlas a controlar sus poderes. Un amigo muy leal que, sinceramente, salva a las chicas de más de un apuro.

Angus McLaren con las protagonistas de 'H2O' era Lewis / Netflix

Angus ha seguido delante de las cámaras, trabajando sobre todo en Australia. Además, de 2010 a 2011 estuvo saliendo con su compañera de reparto Indiana Evans, quien daba vida a Bella en H2O. ¡Eso sí que no lo veíamos venir! Además, parece que les ha dado a las pesas en el gimansio. Angus está en plena forma.

Brittany Byrnes era Charlotte

Pero toda protagonista necesita su villana. Si ocultar la identidad de sirena no era suficiente problema para las chicas, también tuvieron que lidiar con Charlotte, una adolescente que quería ser como ellas. Brittany Bynes fue la encargada de ponerse bajo la piel, o las escamas, de la incomprendida Charlotte. Y es que, viendo con perspectiva la serie, Cleo, Rikki y Emma no se portaron muy bien con este personaje.

Charlotte en H2O / Netflix

A día de hoy, Brittany tiene 32 años y vive alejada de los medios. Tras su papel de Charlotte, la joven actriz no ha hecho ningún otro papel relevante.

Burgess Abernethy era Zane Bennett

Burgess Abernethy daba vida a Zane, el niño rico que se enamora de Rikki. Aunque en la primera temporada su personaje es bastante malvado, su amor por la sirena hace que cambie y se convierta en un aliado para las chicas. El actor tenía entonces 20 añitos. Tenemos que reconocer que nos costó bastante empatizar con Zane.

Zane Bennett / Netflix

En la actualidad, Burgess continúa trabajando como actor. Con 36 años, aunque no tiene la misma fama que en el pasado, ha aparecido en varias series con pequeños papeles como en iZombie.

Luke Mitchell era Will

Luke Mitchell contaba con 22 años cuando fue fichado para la tercera temporada de la serie. EL joven dio vida a Will Benjamin, el buceador que se convierte en el interés amoroso de Bella.

Con 37 años, Luke puede presumir de haber tenido suerte en el mundo de la interpretación. El actor ha aparecido en series como 'Agents of SHIELD' o 'Blindspot', donde continúa trabajando.