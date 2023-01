El legado vivo de Javier Calvo

El 4 de febrero de 2008 se emitía por primera vez en televisión el capítulo piloto de Física o química, con el que daría comienzo una de las ficciones nacionales más importantes de las últimas dos décadas por su influencia dentro de la cultura popular y la conversación social del momento, así como por presentar a toda una cantera de actores y actrices jóvenes que desde ese momento han protagonizado algunas de las películas y series más destacadas de los últimos años.

Entre todos ellos se encontraba Javier Calvo, que con 16 años entraba a formar parte del instituto Zurbarán interpretando el papel de Fer sin saber que esa decisión le iba a cambiar la vida, convirtiéndole en una de las figuras más destacadas dentro de la industria audiovisual, ya no como actor sino como creador y director. Hoy, 21 de enero, el artista murciano cumple 32 años y nosotros lo celebramos haciendo un repaso por sus papeles y creaciones claves en su trayectoria, reconociendo el legado vivo que tanto el como su pareja, Javier Ambrossi, han dejado en la cultura popular española.

'Física o química': la serie de Fer y la semilla del Javi Calvo creador

De las siete temporadas y 77 episodios en los que Física o química estuvo en emisión Javier Calvo participó en 76 dando vida a Fernando (Fer) Redondo: uno de los alumnos más longevos del Zurbarán (de todos los actores y actrices que vieron como las puertas del instituto se abrían y cerraban ante sus ojos solo participaron en todos los episodios Ana Milán y Andrea Duro en los papeles de Olimpia y Yoli) que con el paso del tiempo se convirtió también en uno de los favoritos del público.

Y es que la trágica muerte de Fer dos capítulos antes del final como consecuencia de un tiroteo escolar hacía que toda la serie se convirtiera casi sin quererlo en la serie de Fer. Si en el primer capítulo asistíamos al suicidio de Rubén (el hermano de Julio, del que Fer estaba profundamente enamorado en secreto) y al final de la ficción éramos testigos de la muerte del alumno, después de haber vivido capítulo a capítulo su historia de amor con David, Fer no solo decía adiós al instituto con un abrazo fantasmagórico hacia su pareja (corte de pelo en el cielo incluido) sino a todos los espectadores, con una palmadita en la espalda que nos aseguraba que todo iba a estar bien.

Llorar por cada escena de física o química que me sale en tiktok is my passion pic.twitter.com/9gQRVS5UO3 — Mariiaa🦋 (@mariaa1692) February 6, 2022

Años más tarde y todavía como fantasma, Javier Calvo volvería a Física o química: el reencuentro para tener un papel clave en la boda de Yoli. Un regreso que, durante una entrevista en ATresPlayer Premium, le servía para explicar los motivos por los que el papel de Fer (cuyo nombre lleva tatuado en su mano) fue tan importante: "Yo tenía 16 años cuando entré y estudiaba en un instituto en el que directamente poca gente me miraba a la cara, y la gente que me miraba a la cara era para llamarme maricón. Yo después de salir del instituto me iba a un instituto en el que me querían, en el que la gente con la que estaba me entendía, compartíamos la misma pasión y eran mis amigos de verdad. Esto es lo que más me cambió la vida: encontrar un lugar en el que me sentía en mi sitio".

"Aprendimos muchísimas cosas. Nos hicimos mayores debajo de los focos, en salas de maquillaje y aprendiendo guiones. Yo ahí lo aprendí todo. Aprendí que me encantaba escribir, que me encantaba dirigir, cómo se cogía una cámara" confesaba el creador y director, que volvía a ponerse delante de las cámaras después de casi una década alejado de los focos.

'La llamada' y 'Paquita Salas'

Tendrían que pasar dos años desde el final de Física o química para asistir al nacimiento de un nuevo fenómeno de las manos de Javi Calvo, en esta ocasión ya de la mano de su pareja profesional y amorosa Javier Ambrossi: La llamada.

Los dos han hablado en multitud de ocasiones y entrevistas de cómo surge la idea de este musical, pero en la Historia oral de La llamada: así surgió el fenómeno que devolvió la fe a toda una generación, publicada por Juan Sanguino para Vanity Fair, creadores y actrices originales se abren en canal para explicar los comienzos de una historia que terminó trasladándose a la pantalla grande en 2017.

Javier Calvo y Javier Ambrossi habían realizado varios microteatros junto a Belén Cuesta, que también trabajaba junto a Ambrossi en el bar Válgame Dios y le había pedido trabajo en varias ocasiones, que terminó interpretando a Milagros. El papel de María también estaba claro: un papel escrito por Ambrossi para su hermana, Macarena García.

"La religión está muy arraigada en nuestra cultura. Queríamos hacer una visión súper pop de la religión pero sin meternos en ningún rollo, porque nuestra generación no se mete tanto con la gente, no es tan cínica. Hablamos más de los sueños de la gente, de la libertad y de que cada uno sea quien quiere ser" comenta Javier Calvo en este reportaje, mientras Ambrossi confiesa "Nos dejaron el hall del teatro Lara para cuatro funciones. Existió antes el espacio que el proyecto. Les vendimos una idea que no existía. Y como el hall tiene una escalera decidimos utilizarla".

Estrenada en el vestíbulo del teatro madrileño en mayo de 2013, el boca a boca del público y la aclamación de la crítica consiguieron que La llamada llegase hasta el escenario principal ese mismo mes de octubre, colgando desde entonces semanalmente y durante años el cartel de "entradas agotadas" y consiguiendo, como decimos, adaptarse al cine continuando con las canciones de Whitney Houston, Henry Méndez, Presuntos Implicados y Suma Latina.

Es y será la mejor escena de "La Llamada"



"Contra todo pronóstico, yo, Susana Romero, soy bollera, me he enamorado de una monja y mi mejor amiga se ha enamorado de Dios. Pues cada una con lo suyo" pic.twitter.com/cKsJXE4uBp — Mery (@MeryAmengual) April 16, 2021

La historia de amor entre Susana y Milagros y María y Dios ha marcado a niños, adolescentes, lesbianas y mayores desde entonces y frases del estilo a "lo hacemos y ya vemos" se convirtieron en lema de una generación de jóvenes en toda España que, como sus protagonistas, buscaban su lugar en el mundo al mismo tiempo que iban conociéndose a sí mismos.

De casualidad y en una tarde de risas con amigos en 2016 surgió un nuevo fenómeno de los Javis: Paquita Salas. Una reunión de los creadores con Brays Efe y Anna Castillo en su salón, con la excusa de pensar el hipotético nombre drag de Javi Calvo (Paquita Salas es el resultado de la unión entre la versión femenina de su primer nombre con el apellido de su abuela) dio lugar a un vídeo corto en Instagram que tenía como protagonista a una peculiar representante de artistas que ha terminado por conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo.

Primero como un proyecto muy pequeñito para Flooxer, que se rodó en tiempo récord pidiendo muchos favores y con la ayuda de muchos amigos, y después saltando a la fama internacionalmente tras su llegada a Netflix durante su segunda y tercera temporada, Paquita Salas se ha convertido en todo un referente de las ficciones españolas precisamente por su formato y originalidad.

Si esta es la mejor escena de la tercera temporada de Paquita Salas, se dice. pic.twitter.com/ImCisLcpaY — Kanrethad (@MfpzSkatansh) July 25, 2019

Poder ser testigos de cómo es el mundo de la farándula desde dentro con Paquita y Magüi como protagonistas, en clave de humor, rodada en formato de falso-documental y con multitud de referencias a la cultura popular y cameos son algunas claves de su éxito.

Un éxito que más allá de la comedia recae en la capacidad de los Javis por contar historias que llegan al corazón: porque en la industria de las apariencias, los favores y las traiciones también hay espacio para las segundas oportunidades, para fracasar y volver a levantarse con más fuerza, para el amor y los idiomas, para deshacerse de tu vestido favorito cuando sabes que no es el adecuado pero no sabes muy bien por qué y para mandar a la mierda a tu jefa y regresar con la familia elegida cuando el mundo te sobrepasa. Porque siempre hay tiempo para un calendario benéfico, una pizza compartida y un churro que llevarse a la boca.

Suma Content, 'Veneno' y 'La Mesías'

En los últimos cinco años, Javier Calvo también nos ha dado momentos icónicos dentro de los programas de televisión. Ya fuese como profesor de interpretación en Operación Triunfo 2017 y 2018, como jurado de Mask Singer y las dos ediciones emitidas hasta la fecha de Drag Race España, el murciano ha demostrado tener grandes tablas para el entretenimiento tanto dentro como fuera de la ficción.

Sin embargo, uno de los proyectos más ambiciosos de Javier Calvo (junto a Javier Ambrossi) ha sido, precisamente, el de convertirse en su propio jefe. Con la creación de Suma Content, su productora, los dos se han encargado de producir proyectos como Terror y feria, Cardo o Una Navidad con Samantha Hudson. Además de financiar sus propias creaciones: Veneno, Vestidas de azul y La Mesías, que llegará este año a Movistar Plus.

esta escena describe lo maravillosa que fue la serie de la veneno. pic.twitter.com/nMCznx0FNq — Ветреный (@_jmhxrlxr) June 17, 2021

Fue precisamente después de haber cogido práctica dirigiendo la película de La llamada y Paquita Salas cuando los Javis se tiraron a la piscina con una de sus creaciones más especiales. La historia de la Veneno, basada en las memorias de Cristina Ortiz escritas por Valeria Vegas, llegaba en 2021 a ATresPlayer para seguir conquistando a los espectadores con una serie que nos enseña a la mujer detrás del mito: su historia de vida, su aciertos y su bajada a los infiernos, su explotación por parte de unos medios de comunicación que la utilizaban como animal de feria por la audiencia que arrastraba y su muerte, que dejaba huérfanas a cientos de personas que habían encontrado en la figura de la Veneno a la primera mujer trans que veían en su vida.

Ahora, Vestidas de azul continuará en la plataforma la historia de los personajes secundarios que vimos en la ficción mientras Javier Calvo y Javier Ambrossi continúan regalándonos nuevas historias con La Mesías, que se vuelve a acercar al tema de la fe para presentarnos una historia que toma como punto de partida la viralización de un vídeo de un grupo de música formado por cinco hermanas pertenecientes a una familia muy cristiana.

Lo que no se puede negar, desde luego, es la influencia que el trabajo de Javi Calvo ha tenido en la cultura popular española de los últimos años. Desde la aparición de Paquita Salas en los Goya, las menciones infinitas de las frases de sus personajes en redes sociales y el esfuerzo por trasladar historias que no se ven por norma general en televisión, el creador tiene que estar muy orgulloso de lo que ha conseguido en los últimos años. Toda una hazaña al alcance de muy pocos que nos hace celebrar su cumpleaños por todo lo alto, esperando que los próximos años sigan viniendo cargados de historias que contar y rememorar. ¡Felicidades!