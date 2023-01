La apoteósica apnea de Florentino Fernández en 'El Desafío 3' que enfadó a Pilar Rubio

Varios rostros conocidos y no tan conocidos en el mundo de la televisión se aventuraron a formar parte de la lista de participantes de El Desafío, un programa repleto de desafíos, adrenalina y muchos nervios. La segunda gala de esta tercera temporada nos ha dejado grandes momentos que pasarán a la historia. Los concursantes lo dieron todo para hacerse con la tan ansiada la tarjeta solidaria, el premio semanal. Uno de los momentos más destacados de la jornada lo ha protagonizado Florentino Fernández y no precisamente por el humor al que nos tiene acostumbrados, sino más bien por la valentía y el coraje que ha demostrado para superar su reto.

El cómico ha tenido que enfrentarse a una de las pruebas más complejas de El Desafío, la apnea, reto para el cual se ha dejado la piel y lo que no ha sido la piel. Él tenía una marca fijada en su cabeza para la que se ha ido preparando previamente. En los días previos, su instructor ha tenido grandes dudas de poder “hacerse con él” dada su faceta cómica, pero Florentino Fernández ha demostrado que es capaz de cualquier cosa.

Cuando ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que había estado entrenado con anterioridad, Flo, enfundado en un traje de neopreno, se ha sumergido bajo el agua bajo la atenta mirada de su coach, quien se ha encargado de darle instrucciones acerca del tiempo y la postura para aguantar más tiempo. Hasta ahí todo ha ido bien, pero segundos más tarde se ha vivido uno de los momentos más tensos de la noche, ya que el cómico ha hecho todo lo posible para superar la marca que tenía fijada.

"No me sueltes aire o te saco", ha comenzado diciendo el guía tras ver que el concursante no ha salido del agua. “¿No quieres salir? Te damos 10 segundos más. Dame un OK”, le ha ido indicando el monitor, pero el cómico ha seguido en sus trece. "Saca la cabeza, anda”, ha vuelto a repetirle, aunque sin éxito. “No me hagas chorradas. Dos segundos más y salimos”, le ha espetado.

Cuando el marcador ha fijado 3:30 minutos, Florentino ha sacado la cabeza del agua para coger una bocanada de aire. Segundos más tarde, ha abrazado al instructor, que le ha dado la enhorabuena por el esfuerzo y el trabajo, pese a no haber seguido sus indicaciones.

El enfado de Pilar Rubio

El plató no ha dudado en aplaudir su salida. "Yo no puedo pelear, no estoy hecho para pelear", ha expresado el cómico exhausto por el momento. Más tarde, han sido los miembros del jurado quienes se han unido a su ovación, pese a que Pilar Rubio se ha sentido molesta al ver que Flo no ha seguido las indicaciones del instructor llegando a poner su vida en peligro: “Nunca en mi vida hubiera pensado que Florentino Fernández me lo iba a hacer pasar mal porque siempre me ha hecho pasar buenos ratos”.

El momento más emotivo ha llegado cuando Roberto Leal le ha comentado que, gracias a su esfuerzo, había conseguido colarse en el Top 10 de la prueba de apnea, concretamente, en la séptima posición de la lista que recoge las mejores marcas de todos los concursantes de estas tres temporadas hasta la fecha. Además, su constancia le ha llevado a ganarse el triunfo de esta segunda gala, tras un fuerte duelo con Laura Escanes, quien también ha protagonizado un increíble baile con el agua.

El huracán Brasero

Otro de los grandes momentos de la noche lo ha protagonizado el presentador del tiempo en Antena 3 Roberto Brasero, que ha pisado el plató de El Desafío en calidad de invitado.

Eso sí, su show no ha dejado indiferente a nadie ya que se ha convertido en un auténtico showman al dar el parte meteorológico de una forma muy diferente a la que nos tiene acostumbrados.