La inesperada intervención de Anne Igartiburu en el programa de Nuria Roca (La Sexta): "Es un impresentable"

La noche del domingo, La Sexta emitió un nuevo programa de La Roca, presentador por Nuria Roca. Como parte del formato hay un espacio titulado El Club de los Ofendidos en el que participa como colaborador el marido de la presentador, el escritor Juan del Val.

Dentro de esta sección el comunicador quiso sacar el tema de los coaches hace unas semanas, a los que criticó con mano dura e incluso llegó a soltar que "¿Para cuándo una ley para que detengan a todos los coaches?".

Anne Igartiburu carga contra Juan del Val

En respuesta a estas declaraciones, en la noche de este domingo el programa de La Roca tuvo una intervención especial por videollamada, la de Anne Igartiburu. La periodista quiso intervenir para responder a las palabras de del Val, puesto que la presentadora acaba de publicar un nuevo libro de reflexiones y autoayuda, La vida empieza cada día, una "guía con una reflexión para cada día del año", tal y como ella misma lo definió.

En esta intervención, el escritor salió muy mal parado; ya que al ver que la presentadora vasca entrada en directo, este quiso rectificar, en parte sus palabras, para pasar a decir: "Todos los 'coaches' deben ir a la cárcel menos Anne Igartiburu".

Sin embargo, las palabras no se las había llevado el viento aún, al menos así era para Anne Igartiburu, que no quiso dar del todo su brazo a torcer y espetó a su compañera Nuria Roca: "Nuria, tú sabes que yo te adoro, me encanta estar en La Roca, pero tu marido es un poco impresentable".

A pesar de este comentario, que resultó de lo más inesperado por parte de la presentadora, Igartiburu añadió que lo "adora", pero también ha criticado su "poca fe en el autoconocimiento y en el universo coach".

Ahora bien, fue la propia comunicadora quien tuvo que admitir que el mundo de los coaches "ha hecho mucho mal mucha gente".

"Es que a Del Val le gusta meterse con todo el mundo. Vamos a hacer una cosa, del Val, tú me mandas un libro tuyo y yo te dedico el mío, con todo mi cariño para que encuentres la luz y para que sepas que tienes que pensar en positivo", concluyó la vizcaína tratando de rebajar la tensión.