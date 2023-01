Habla la ex mujer de Dani Alves que sigue en prisión: “Parece que es una pesadilla y que no está pasando”

El caso de Dani Alves ha estado en boca de muchos este fin de semana. Y es que, desde el viernes, el futbolista permanece en prisión preventiva sin fianza acusado de agresión sexual a un joven de 23 años en una discoteca el pasado 30 de diciembre. Aseguran que ella ha rechazado cualquier tipo de indemnización por su parte.

Marta Riesco ha podido hablar con la ex mujer de Alves y madre de sus dos hijos, que ahora es su agente y administra todos sus bienes.

Dana Dinorah asegura que “Dani pidió a la abogada que me llamara a mí para que solucionara sus cosas más urgentes. No he tenido acceso a Dani. No he podido ir”.

Ha sido su abogada la que le ha transmitido cómo se encuentra. “Está bien. Está triste, pero está bien. Está él mismo arreglando todo con sus abogados. Yo estoy por hacer lo que haga falta por ayudarlo”, expresaba.

La reportera de Fiesta no ha dudado en preguntarle si veía capaz a Dani Alves de hacer eso de lo que le acusan. “Dani jamás, jamás, jamás haría esto. Jamás. Y te lo digo porque lo conozco desde hace 22 años y he estado casada con él, 10”, aseguraba.

Nervios en la familia

En cuanto a la familia, asegura que “están muy nerviosos, muy agobiados, porque quieren verlo, pero nadie puede acceder a él porque no se sabe hasta ahora dónde va él. Si va a salir, ni no va. Están muy agobiados porque la abogada dice que está penalizada por una ley que la jueza lo puso en ese auto de que no puede decir nada. Lo único que puede decirme a mí es si está bien”.

“Parece que es una pesadilla y que no está pasando”, añadía la ex mujer de Alves. Y es que las cosas no pintan bien ya que, hasta el momento, ha declarado en tres ocasiones y con muchas contradicciones, lo que algunos aseguran que ha supuesto su tumba en este caso.

La familia de Alves no está conforme con el trabajo que está desempeñando la abogada y han solicitado un cambio de letrado. Marta Riesco también ha hablado con los hermanos del ex futbolista que viven en Brasil.

“No aguanto más hermano. Están haciendo con él una trampa. No aguanto más de verdad, hermano, no aguanto. Pasan los limites. Está prohibido visitarle. No sé qué más hacer”, se escuchaba lamentarse a Junior Alves.

Está claro que este caso va a llenar muchos titulares. De momento, el futbolista ha declarado tres veces y lo ha hecho con grandes contradicciones que son las que han llevado a la jueza a mandarle a prisión.