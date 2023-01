Los inolvidables solos de guitarra de Brian May

La relevancia de Brian May como guitarrista está más que reconocida. El músico y compositor británico suele defender que los mejores solos de guitarra son los que se pueden cantar igual que la melodía de la voz.

A lo largo de los años ha conseguido eso en bastantes ocasiones, sacando emociones de su Red Special, su famosa guitarra construida por él mismo junto a su padre cuando apenas tenía 16 años. En aquellos momentos, el músico tenía una guitarra acústica, pero sentía que con ella no podía interpretar las canciones que escuchaba en la radio, así que decidió cambiarla. Como en esos momentos no contaba con mucho dinero para comprarse las caras Gibson y Fender que había en el mercado, decidió fabricarse la suya.

En 2020 fue elegido como el mejor guitarrista de la historia del rock por los lectores de la revista Total Guitar, una de las publicaciones británicas más influyentes en la materia.

"Estoy absolutamente sin palabras", expresó el miembro de Queen al enterarse de los resultados de la votación popular. "Estoy impresionado. Tengo que decir que es completamente inesperado", declaró May.

Freddie Mercury y Brian May, 1984. / Nigel Wright/Mirrorpix/Getty Images

De esta manera, el músico británico de 75 años superaba en la votación a otras leyendas como Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Eddie Van Halen o Stevie Ray Vaughan, entre otros. El propio May afirmó que su máximo ídolo es Hendrix: "Jimi es, por supuesto, mi número uno. Y siempre dije eso. Para mí, él sigue siendo alguien sobrehumano. Es como si realmente viniera de un planeta alienígena y nunca sabré exactamente cómo hizo lo que hizo", dijo el guitarrista de Queen.

Hoy recuperamos algunos de sus mejores solos de guitarra:

Keep Yourself Alive

El debut homónimo de Queen en 1973 mostraba a una banda potente y de puro rock. El tema que abre el disco, Keep yourself alive, ya da pistas claras del talento que había en el cuarteto.

Queen - Keep Yourself Alive (Official Video)

Bohemian Rhapsody

El cuarto álbum del grupo, A night at the opera (1975), contiene su obra magna, Bohemian Rhapsody. Compuesta por Freddie Mercury, pero llevada a otro nivel por Brian May, quien además deja para la posteridad un solo icónico de los que da gusto cantar.

Queen – Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered)

Innuendo

Uno de los solos más poderosos en la carrera de Brian, con esos aires de guitarra clásica que luego pasan a ser cercanos al heavy metal. Una canción para el último disco en vida de Freddie Mercury, el Innuendo de 1991.

Queen - Innuendo (Official Video)

We Will Rock You

Es corto y es sencillo, pero este himno de News of the World (1977) desprende una electricidad que lo hace incomparable sobre la famosa base rítmica que todos hemos hecho alguna vez dando palmas.

Queen - We Will Rock You (Live at Rock In Rio 1985)

I Want It All

I want it all cuenta con un momento de guitar hero que podemos encontrar en su disco The Miracle (1989).

Queen - I Want It All (Official Video Remastered)

Friends Will Be Friends

La melodía de este clásico de A kind of magic (1986) es pegadiza, pero no más que esa guitarra que abre la canción y que después revolotea alrededor de la voz.

Queen - Friends Will Be Friends (Official Video)

Dragon Attack

En esta canción de The Game (1980) hay muchos guitarrazos con los que queda patente la versatilidad de Brian, que más que por el solo destaca aquí por su capacidad para engrandecer cualquier tema.

10. Dragon Attack - Queen Live in Montreal 1981 [1080p HD Blu-Ray Mux]

The Show Must Go On

La despedida de Brian para Freddie Mercury está en Innuendo, donde la emoción ante la cercanía del fin resulta evidente. Y ahí está Brian May para decir adiós a su amigo como mejor sabe: sacando todo el sentimiento posible de su guitarra.