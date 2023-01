José Andrëa, Frank, Carlitos y Salva, ex de Mago de Oz, vuelven con una gira como Los Mago

Los amantes del rock, del folk y del metal están de enhorabuena. Y es que llevaba tiempo siendo un rumor, pero finalmente José Andrëa, Frank, Carlitos y Salva, cuatro de los exintegrantes de la histórica banda Mago de Oz, volverán a juntarse bajo el nombre Los Mago para dar una gira única de la que por ahora solo se conoce la fecha de arranque, que será el próximo mes de noviembre de este mismo 2023.

El encargado de dar la buena noticia a sus fans ha sido el vocalista de lo que se conoce como la formación clásica de Mago de Oz, José Andrëa, quien, a través de su página oficial de Facebook lanzado un comunicado explicando que, después de un reencuentro sin pretensiones que tuvo lugar el pasado noviembre de 2022, empezó a cuajar en ellos la idea de juntarse y regresar a los escenarios.

El hecho de que los fans vieran a José Andrëa, Frank, Carlitos y Salva reunidos calentó mucho los ánimos, y según explican los músicos que propulsaron a Mago de Oz en sus inicios gracias a canciones como Fiesta Pagana, Satania y La Costa del Silencio, esto les hizo pensar en por qué no lanzarse y regresar a los escenarios todos juntos si de hecho, en su mayoría siguen en cativo tocando en solitario o con otras bandas.

"Pues ¿por qué no?", pensaron los cuatro exmiembros de Mago de Oz, que ahora se presentan como Los Mago. Y es que, según ellos mismos han asegurado, la historia de Los Mago no es más que la de un "grupo de amigos que un buen día recordaron aquel viejo dicho de que la unión hace la fuerza (...) cuatro músicos que ahora, muchos años después de perderse la pista por la vicisitudes del negocio de la música, aúnan fuerzas y vuelven a la carretera".

Los Mago girarán cuando acabe Hasta que el cuerpo aguante

La nueva gira de Los Mago, que se espera que pase tanto por España como por Latinoamérica, donde la banda original arrasó en los años noventa y principios de los dos mil, arrancará cuando acabe el tour de Andrëa Hasta que el cuerpo aguante.

Y es que el exvocalista de Mago de Oz, pese a haber sufrido graves problemas de salud en 2021, tiene por delante una gira por Latinoamérica en la que dará, solo en México, hasta 10 conciertos en menos de dos meses. Entre el 1 de abril y el 15 de mayo pasará por ciudades tan importantes como Puebla, Guadalajara, Ciudad de Médico y Chihuahua, y después, actuará en octubre en Guatemala y Costa Rica. ¡Vamos que Andrëa está en plena forma y quiere demostrarlo antes de volver a dar guerra con Los Mago!

El público está deseoso de verlos

Los fans han recibido la noticia de Andrëa como agua de mayo. Después de que los exmiembros de la banda se juntasen hace unos meses, todos los seguidores de José Andrëa, Frank, Carlitos y Salva pedían a gritos esta reunión y al fin, han visto sus deseos satisfechos y no ha dudado en celebrarlo en las redes sociales.

"No me lo puedo creer. Estoy literalmente llorando de la emoción. Iré a veros hasta el fin del mundo"; "Qué gran noticia!! Un sueño hecho realidad. Esperamos con ansias su gira por Perú"; "La magia de Mago de Oz está ahora en vosotros", y "Crecí oyéndolos y viéndolos juntos. Y verlos de nuevo juntos... No saben lo emocionante que se siente", son solo algunos de los centenares de comentarios que Los Mago han podido leer en las últimas horas.