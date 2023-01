Anahí, Dulce María y Maite Perroni se reencuentran acompañadas de sus hijos: “la generación RBD no para”

RBD, el grupo pop mexicano que marcó a toda una generación a principios de los 2000, está acaparando muchas miradas estas últimas semanas. Tras el anuncio de su vuelta a los escenarios a finales de 2023, Anahí Puente, integrante del grupo y una de las actrices principales de Rebelde; ha sorprendido a sus fans a través de redes con una publicación en la que vemos a la cantante muy bien rodeada.

En una imagen de lo más tierna, Anahí aparece junto a Dulce María y Maite Perroni, sus compañeras de grupo. Pero las actrices no están solas, Emiliano, hijo de Anahí; y María Paula, la pequeña de Dulce María; han posado junto a sus "tías". Además, hace solo unas semanas que Maite Perroni anunció que estaba embarazada así que en los próximos meses estarán aún mejor acompañadas.

Como bien ha dicho Anahí en su publicación y aunque hayan pasado casi 20 años del estreno de Rebelde, la serie que les unió, su amistad es más fuerte que nunca. "Lo que es para siempre nunca se va. Se transforma, crece y se vuelve invencible... Hoy somos mucho más fuertes! Hoy nada nos para! Hoy somos una. Las amo con mi corazón", ha afirmado la mexicana en su perfil de Instagram.

La publicación ha provocado toda una oleada de comentarios de una comunidad fan de lo más emocionada. "Nuestra familia está creciendo, la generación RBD no para!", "Acabas de subir una de las fotos más perfectas en la historia de esta generación REBELDE" o "Me quería tatuar esta foto en la frente" son algunos de los más destacados. Otros han recordado lo rápido que pasa el tiempo. "Vi esta foto y me sentí realmente anciano, ¿Les pasó igual?", ha dicho un fan de la cantante.

La esperada gira Soy Rebelde World 2023

El grupo RBD se reencontrará con sus fans este 2023 en una gira de conciertos que, por el momento, solo pasará por Estados Unidos, México y Brasil. Las entradas para la gira saldrán a la venta este viernes 27 de enero y estas son las fechas del tour Soy Rebelde World:

25 de agosto: Sun Bowl Stadium (El Paso)

27 de agosto: Minute Maid Park (Houston, EE.UU.)

1 de septiembre: Madson Square Garden (Nueva York, EE.UU.)

3 de septiembre: Eagle Bank Arena (Fairfax, EE.UU.)

8 de septiembre: Guaranteed Rate Field (Chicago, EE.UU.)

10 de septiembre: Ball Arena (Denver, EE.UU.)

13 de septiembre: Desert Diamons Arena (Phoenix, EE.UU.)

14 de septiembre: MGM Grand Garden Arena (Las Vegas, EE.UU.)

22 de septiembre: Miami-Dade Arena (Miami, EE.UU.)

23 de septiembre: Amwey Center (Orlando, EE.UU.)

24 de septiembre: Lakewood Anphitheatre (Atlanta, EE.UU.)

27 de septiembre: Bert Ogden Arena (Edimburgo, Escocia)

30 de septiembre: Globe Life Field (Arlington, EE.UU.)

1 de octubre: Moody Center (Austin, EE.UU.)

6 de octubre: Sap Center (San José, EE.UU.)

7 de octubre: Golden 1 Center (Sacramento, EE.UU.)

8 de octubre: Chase Center (San Francisco, EE.UU.)

13 de octubre: Viejas Arena (San Diego, EE.UU.)

15 de octubre: Save Mart Center (Fresno, EE.UU.)

19 de octubre: Banc Of California Stadium (Los Ángeles, EE.UU.)

17 de noviembre: Allianz Parque (São Paulo, Brasil)

19 de noviembre: Est.Nilton Santos Enguenhao (Río de Janeiro, Brasil)

24 de noviembre: Estadio Mobil Super (Monterrey, México)

26 de noviembre: Estadio 3 de Marzo (Guadalajara, México)

1 de diciembre: Foro Sol (Ciudad de México)

Esto no ha sido suficiente para los fans europeos de RBD, que vieron cómo sus ilusiones de volver a ver a sus ídolos en concierto se rompían al descubrir que la gira no salía del continente americano. Eso sí, no han parado de pedir más fechas a través de redes sociales. ¡Ojalá finalmente el grupo mexicano decida saltar el charco y que se dejen ver por España!