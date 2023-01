Pocos se explican lo que ha sucedido con Lydia en la ceremonia de collares en ‘La isla de las tentaciones 6’

Manuel y Lydia llevan dos años juntos. Se conocieron por Instagram cuando él decidió comentar un post en el que salía comiendo pizza con piña. El problema es que él por entonces tenía novia y le fue infiel, lo que generó ciertas desconfianzas en ella. Ahora se presentan en La isla de las tentaciones 6 para ver si logra superar ese escollo y para demostrar que puede vivir sin él.

Por cierto, que Manuel asegura que a ella no podría serle infiel porque “es incomparable”. Claro que, cuando las solteras se presentaron en la villa de los chicos antes de la ceremonia de los collares, ya dejó caer que era imposible no caer en la tentación.

Un comentario que luego vio su chica en la Tablet y que no le hizo mucha gracia. Pero no hubo más. “Estoy un poco en shock porque nunca he escuchado un comentario así de Manuel. Pero le doy un voto de confianza”, aseguró en este momento.

Y parece que hay empatía entre ellos. Lo pudimos comprobar en la ceremonia de sus collares. Los solteros iban eligiendo a sus chicas favoritas y Manuel se daba cuenta de que a su chica no le daban ninguno de los collares. Eso le fue poniendo mal.

Llantos desconsolados

Su chica se dio cuenta de que estaba sufriendo y empezó a llorar porque no le gusta ver a su chico así. “Me sabe mal porque me pongo en su piel y no me hubiera gustado pasar por eso”, explicaba Manuel que rompió a llorar.

Pero ya se sabe que esto no es cómo empieza sino cómo acaba. “Aunque ninguno de los chicos me ha puesto ningún collar, quiero abrirme a otras personas porque, aun así, voy a seguir eligiendo a Manuel”, decía segura Lydia ante las cámaras.

Apoyo de la audiencia

Eso sí, la audiencia que estaba viendo el estreno no se explica lo que ha pasado en la ceremonia. Para muchos, Lydia es la más guapa y las más madura y no entienden que no haya recibido ningún collar. De momento, eso ha hecho que se gane el favor del público, que tampoco está mal. Por cierto, que es el mismo público que tampoco entiende por qué Manuel se ha llevado tres collares.

Es solo el principio, veremos qué pasa las próximas semanas, que todo apunta a que la isla va a estallar.