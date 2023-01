Después del estreno de ‘La isla de las tentaciones 6’, la audiencia tiene una nueva reina de reality: Naomi

La isla de las tentaciones 6 ha comenzado fuerte. Una de las novedades es que las solteras han llegado a la villa de los chicos antes de la ceremonia del collar. Y el hecho de que sus novias hayan podido ver sus imágenes en la Tablet ha creado las primeras tensiones del programa.

Aunque si hay que hablar de tensión hay que hablar de la que han protagonizado Adrián y Naomi que se han convertido en la pareja que más juego ha dado en esta primera entrega del programa.

Se ve que la de Valencia tiene carácter y lo ha demostrado. Ya en el catamarán de llegada a la isla le ha dejado claro a su chico que nada de consentir que las tentadoras la vacilaran. Que, si alguna lo hacía, ojito con las consecuencias. Ahí han empezado los primeros roces.

Ceremonia de collares

Después llegaron las imágenes de la Tablet y la primera ceremonia de collares. Jeni le ha puesto su collar a Adrián y cuando volvía a su sitio ha pasado por delante de Naomi y le ha dicho: “Agárrate que vienen curvas”. No ha hecho falta más para que saltara.

“Voy a hablar ya, no me espero ni a que me des paso. Ahora, como hables con ella, tú y yo lo hemos dejado, ya está, así de claro”, decía de manera rotunda y muy enfadada.

“Ha hecho un comentario que a lo mejor ha sido desafortunado hacia ti, pero no te puedes ofender por todo. Si por ti fuera no le daba citas a ninguna”, contestaba su chico.

“Perdona, perdona, perdona. Esta tía, cuando ha pasado por aquí, ha dicho, ‘agárrate que vienen curvas’”, decía ella cada vez más nerviosa.

“Te pido, por favor, que estés tranquila, de verdad, confía en mí y ya está”, insistía él. “Que no me defiendes, como siempre”, se quejaba ella. “No puedo defender lo indefendible”, respondía él y las tentadoras arrancaban a aplaudir.

Eso ha encendido del todo a Naomi que ha hablado sin pensar: “Se acabó. La pareja que rompe más rápido”. Y él no dejaba de flipar por la reacción de su chica.

Arrepentimientos

“La primera discusión que tuvimos Adrián y yo fue justo viniendo en el catamarán porque le dije, como una tía me vacile y luego le des una cita y tontees con ella, es que, se acabó. Y es justo lo que ha hecho, no me ha defendido. Veremos si ahora también hace la parte de tontear, justamente con esa”, explicaba más calmada ante las cámaras.

Después de eso, Naomi se fue a su villa y rompió a llorar dándose cuenta de que los nervios del momento la habían traicionado y había exagerado su comportamiento frente a su chico. Por su parte, Adrián habló con Jeni para pedirle explicaciones y ella se arrepintió de lo que le había dicho a su chica y también alegó que los nervios la habían traicionado y que se arrepentía.

Ceremonia de las primeras citas

Pero ahí no quedó la cosa porque luego llegó la ceremonia de las primeras citas. “No me fui con buen sabor de boca. Solo quiero que esté tranquila, que confíe en mí y que se calme y que no tenga esa mecha tan corta, que quiero salir con ella de aquí. Veas lo que veas, cabeza fría”, decía Adrián.

“Me cabreé al ver las imágenes de mis compañeras y lo pagué contigo y no era para tanto. Ojalá que todas las imágenes que vea en esas hogueras sean de ese tipo”, dijo ella.

Pero cuando llegó el momento de dar la primera cita, la cosa volvió a torcerse cuando Adrián decidió dársela, precisamente, a Jeni: “A pesar de los comentarios desafortunados que hubo, creo que estamos aquí para ponernos a prueba y esta mañana se la veía arrepentida y creo que la cita se la voy a dar a Jeni”.

“Estás de coña, tío”, es lo único que acertaba a decir su novia que no podía creerse que, después de todo lo ocurrido, le diera la cita precisamente la cita a ella.

“La verdad es que lo poco que lo conozco, lo veo un chico que es bastante maduro y sabe tomar las decisiones por sí mismo, sin depender de lo que diga su novia y no esperaba menos de él”, dijo Jeni al recibir el collar.

“No creo que sea cuestión de lo que haya dicho mi novia o no, es cuestión de que hemos venido a ponernos a prueba y, evidentemente, tengo que darle su lugar, pero, a veces, ella, también tiene que darme el mío”, aseguró Adrián.

El estallido

“Lo menos leal del mundo es este tío”, comentaba Naomi que no dudó en preguntarle a Jeni si se arrepentía de haberla vacilado el día anterior. Cuando dijo que no, se enzarzaron en una nueva discusión.

“Qué asco de puta mierda tío, a tomar por culo nano. Te lo dije, te lo dije”, gritó histérica Naomi que se fue de la ceremonia en un estado de histeria importante.

“Tío, esto va a ser una locura”, decía una de sus compañeras. Y no va desencaminada, esta edición promete dejarnos grandes momentazos.

De momento, y por lo que hemos visto, hay una pareja que toma el protagonismo. Gran parte de la audiencia ha tachado de tóxica a Naomi y tampoco han tenido palabras bonitas para Adrián. Pero si hay una nueva reina de los realities, es ella y la gente lo sabe y así lo ha manifestado.

Y esto no ha hecho más que empezar.