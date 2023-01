Keyla Suárez hace match con Naomi en ‘La isla de las tentaciones 6’ y se convierte en la soltera más aplaudida

La isla de las tentaciones 6 ya ha arrancado y lo ha hecho fuerte. Para empezar, la primera gran novedad ha sido que las solteras han llegado a la villa de los chicos por sorpresa antes de la ceremonia de los collares que siempre había servido de presentación.

Ya desde el principio ha llamado la atención una de las solteras de la que todo el mundo estaba pendiente y es que, Keyla Suárez, se había anunciado como la primera mujer trans del reality y eso siempre supone una novedad que llama la atención.

“Me llamo Keyla y soy cantante, modelo, actriz y candidata a Miss Universo. Que mi impresionante cuerpo no os distraiga porque lo que más brilla de mí es la mente, guapa y lista, imposible pedir más”, les decía a los chicos en su presentación.

Ceremonia de presentación

Luego sí que llegaba la ceremonia de presentación oficial, con las novias delante. Una vez más, las tentadoras tenían que hacer el paseíllo y presentarse. “Me llamo Keyla y soy cantante, modelo y actriz. Una mujer de bandera para cinco capitanes increíbles”, decía con toda la sensualidad del mundo.

A Naomi le extrañó que le gustaran los cinco y se lo hizo saber preguntándole si realmente le gustaban los cinco a lo que Keyla respondió que ella también le gustaba. Momentazo de la noche que no pasó desapercibido y que ha animado la imaginación de muchos que ya sueñan con que Naomi de carpetazo a Adrián y salga de la isla con Keyla.

Han bastado estos primeros momentos para que gran parte de la audiencia se haya lanzado a lanzar piropos a esta tentadora que se ha ganado su favor.

Hate en redes

Pero no todo ha sido fácil para Keyla. De hecho, desde que se anunció su fichaje ha recibido un aluvión de mensajes tránsfobos. Ella misma compartía algunos en sus redes sociales y denunciaba la poca clase de muchos.

“Tengo sentimientos y creo que en esta vida a nadie le gusta que le insulten y le digan este tipo de barbaridades", expresaba en uno de sus TikTok sobre este tema.

"Luego lo he pensado en frío y soy consciente de que al final es gente infeliz, con la vida super básica, que no tiene otra cosa que hacer que esconderse detrás de una pantalla para decirme este tipo de cosas y he pasado de ellos", aseguraba poco después.

Una mujer fuerte, con carácter y las cosas muy claras. Y cuidado que tiene pinta de que va a dar mucho juego en la isla.