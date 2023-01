Así ha sido el extraño (y fálico) momento de las nominaciones de los Premios Oscar 2023 que ha provocado risas

Riz Ahmed y Allison Williams han sido, sin duda, unos de los protagonistas de lo que llevan los Premios Oscar 2023 emitido. Hasta ahora solo se conoce la lista completa de nominados —la gala se celebrará el 12 de marzo—, aunque su anuncio ha sido suficiente para sorprender a espectadores de todo el mundo.

Y es que algunos títulos y nombres han sido una absoluta sorpresa para los que seguían en directo la rueda de prensa, que ha terminado con Todo a la vez en todas partes como máxima nominada —en 11 candidaturas— y siguiéndole muy de cerca otras películas como Almas en pena de Inisherin o Sin novedad en el frente. Pero no todo han sido las películas.

También ha habido actores, actrices, directores, documentales y cortos; y precisamente gracias a uno de éstos se ha vivido uno de los momentos más surrealistas del breve encuentro con la prensa. Cuando se leían los nominados a Mejor cortometraje de animación, ha habido un título con el que no se ha podido evitar la carcajada general.

Este ha sido My year of dicks —Mi año de penes, en castellano—, cuya lectura en tono sobrio y a colación de las demás nominaciones no ha sido suficiente para hacerlo pasar desapercibido. El corto en cuestión cuenta el relato de una adolescente de 15 años que quiere hacer el amor por primera vez, aunque los candidatos de su barrio no le hacen tener demasiadas ganas.

Tras ello, y tratándose de recuperar del extraño momento, le ha tocado el turno a An ostrich told me the world is fake and I think I believe it —cuya traducción es Un avestruz me dijo que el mundo es falso y pienso que tiene razón—. Ahí, quizá por la longitud de la frase, o tal vez por la peculiaridad del título, los presentes tampoco han podido evitar soltar otra carcajada.

Sea como sea, está claro que la candidatura a Mejor corto de animación está repleto de propuestas interesantes, y demuestran una vez más que las palabras de Guillermo del Toro son una realidad: "La animación no es un género para niños, es un medio". Y sin duda, está claro que galardones de la envergadura de los Oscars seguirán apostando por este tipo de proyectos para estos reconocimientos.