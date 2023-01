Amaia Montero reaparece tras semanas de silencio y hace suya la letra de 'Flowers', de Miley Cyrus

A nadie le sorprenderá si decimos que el 2022 no fue un buen año para la cantante donostiarra Amaia Montero. El pasado mes de octubre Amaia publicaba unas impactantes fotografías en su perfil de Instagram en las que se la veía muy desmejorada.

En dicha imagen podíamos ver a la cantante despeinada, con el rostro serio y cabizbaja. Una instantánea que colgaba de manera repetida y que enseguida contó con muchos mensajes de sus seguidores preocupándose por su estado actual: una de ellas iba acompañada de un mensaje que desató las alarmas. La frase en cuestión, tan sorprendente como enigmática, podría reflejar el punto en el que se encontraba la cantante: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?".

Su familia reconocía entonces que Amaia Montero no estaba atravesando por su mejor momento y aunque pidieron respeto por su intimidad, evitaban entrar en detalles y tan solo se limitaban a asegurar que la vasca estaba arropada por su madre y su hermana Idoia en estos delicados momentos.

A partir de ahí, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh abandonó la esfera pública y 'blindó' su vida: lo prioritario era cuidarse y reponerse.

No fue hasta finales de noviembre, después de semanas sin noticias de Amaia, cuando trascendió que había estado ingresada varios días en la Clínica de Navarra, debido a un fuerte cuadro de estrés y ansiedad provocado por la grabación de su nuevo disco, que le obligó finalmente a pedir ayuda profesional. El intenso trabajo al que ha estado sometida para que su proyecto musical esté perfecto habría sido la causa, así que los doctores que la han tratado le recomendaron reposo y tranquilidad absoluta para poder recuperarse.

Ahora, tras unas semanas de calma y desconexión, ha reaparecido. Demostrando estar al corriente de los últimos éxitos musicales, la cantante ha utilizado una de las canciones más virales de los últimos días para enviar, vía redes sociales, su primer y poderoso mensaje. Lo ha hecho con una imagen antigua en blanco y negro a la que ha puesto como música de fondo una de las canciones más populares del momento: Flowers, la canción con la que Miley Cyrus ha seguido los pasos de Shakira.

Amaia Montero hace suya la letra de 'Flowers', la nueva canción de Miley Cyrus. / @AMAIAMONTEROOFICIAL

"Yo me puedo comprar flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entenderías. Me puedo sacar a bailar y sostener mi propia mano. Puedo quererme mejor", dice Miley Cyrus en su nuevo tema y parece que Amaia se siente identificada con estos versos que canta la cantante y actriz estadounidense, hasta el punto de hacerlos suyos.

El 'regreso' de Amaia llega escasos días después de una fecha importante: el pasado viernes se cumplieron dos décadas del lanzamiento de uno de sus grandes temas junto a La Oreja de Van Gogh: 20 de enero. Después de haber pasado unas navidades tranquilas y rodeada de su familia, Amaia va "poco a poco", pero está fuerte y "en la lucha" y se ha decidido que, por su bien, no se ponga una fecha para su vuelta, según declaraciones de su círculo más cercano.