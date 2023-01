El talento de Alicia Keys: “¿Escribirías algo para mí?”, le pidieron Whitney Houston o Christina Aguilera

El 25 Enero 1981, en la Cocina del Infierno - un barrio de Manhattan - nació Alicia Augello Cook, más conocida como Alicia Keys. El nombre se lo debe a su abuela puertorriqueña y en el apellido artístico (teclas/ llaves) su madre tuvo mucho que ver. A los 12 años escribió su primera canción después de ver Filadelfia y desde entonces no ha dejado de transmitir sus sentimientos a través de la música. Hoy, a sus 42 años, su enorme talento musical no solo es evidente en su excepcional carrera. La brillantez de sus composiciones ha hecho que estrellas de la talla de Whitney Houston o Christina Aguilera se hayan acercado a ella para preguntarle: ¿Escribirías algo para mí?.

Filadelfia, Tom Hanks y María Callas

65 millones de discos en todo el mundo o decenas de premios abarrotando las vitrinas de su casa avalan la deslumbrante trayectoria de la cantante, productora, pianista o compositora neoyorkina. En poco más de dos décadas, Alicia Keys saltó de la Cocina del Infierno al estrellato. Algo inimaginable para cualquiera. Tampoco para aquella niña de 12 años de origen humilde que un día fue al cine a ver Filadelfia.

“Escribí mi primera canción – un tema sobre mi abuelo, mi fa-fa, que había fallecido – al piano. Justo acababa de regresar de ver Filadelfia”, contaba la artista en The Oprah Magazine. La escena en la que el personaje de Tom Hanks escucha en un tocadiscos la voz de María Callas cantando La Mamma Morta, la conmovió profundamente. “Fue después de esa película cuando por primera vez pude expresar cómo me sentía a través de la música”. Desde entonces, Alicia Keys ha seguido dando rienda suelta a sus emociones, expresándose como mejor sabe hacer: escribiendo canciones.

Abriendo puertas

Cuando Keys publicó su primer álbum, el multipremiado Songs in A Minor” (2001), tenía 20 años, pero muchas de las canciones que incluyó en el repertorio las había escrito a los 14. Antes, decidió cambiar su apellido (Augello Cook) y buscó en un diccionario algo más ‘profesional’. Se detuvo en la palabra "wild" (salvaje) y le preguntó a su madre cómo sonaba Alicia Wild. "Ella dijo 'suena como si fueras una stripper'", explicaba en la revista Newskeek. Así que cambió “wild” por “keys”. "Suena como a teclas de piano. Y puede abrir muchas puertas".

No fue su apellido lo que le abrió “muchas puertas”, desde luego. Keys alcanzó la fama y el reconocimiento gracias a su música. A su prodigioso talento. A canciones como Girl on fire, No one, A woman's worh, If I ain’t got you… Pero quizá, lo que no todos saben es que la multipremiada artista también ha echado mano de su genialidad para ayudar a otros.

Impossible para Christina Aguilera

Alicia escribió la letra y la música de Impossible, la canción que Christina Aguilera incluyó en su cuarto album, Stripped (2002), con el que vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo. En una entrevista con Stereogum, Keys explicaba: "Esta canción tiene una historia verdaderamente divertida, sorprendente. Ella me dijo '¿escribirías algo para mí?' y nos intercambiamos muchos e-mails… El tiempo pasó y yo no había escrito la canción todavía. La discográfica me preguntó '¿Tienes algo para Christina?’. Recuerdo que acababa de hacer If I ain't got you y le dije a mi A&R, ‘vamos a darle ésta’. Él me respondió, ‘¿Estás jodidamente loca?. No vamos a darle esta canción. ¿Has perdido la cabeza?’. Y yo le dije ‘¿por qué no?’”.

Christina Aguilera - Impossible

Al final, como ya es sabido, cambió de opinión: “Pero pensé, 'está bien, escribiré otra canción'. Así que hice 'Impossible’. Fui a grabarla con ella y me encantó cómo sonaba. Se produjeron muy buenas vibraciones entre nosotras. Pero nunca olvidaré que le hubiera dado ‘If I ain't got you’. Hice las voces con ella y produje todo. Fue magnífico. Ella sonaba realmente bien y es también muy especial".

Million dollar bill para Whitney Houston

Million dollar bill fue el single final de Whitney Houston. La última canción que publicó antes de fallecer en 2012. Se incluyó en su séptimo álbum de estudio, I look to you de 2009. Keys la escribió con su marido, el productor Swizz Beatz, e incluye un sampler de We’re getting stronger (de 1976) de la cantante de R&B Loleatta Holloway. Houston recordaba en MTV News que fue ella quien quiso trabajar con Alicia después de escucharla cantar en una de las fiestas del ejecutivo discográfico Clive Davis.

“Cuando Keys cantó en una de las fiestas de Clive el año anterior, yo me fijé en ella. Fue cuando había sacado el álbum de ‘No one’ - As I am (2007) – y era el único disco de los que sonaban en la radio que me inspiraban realmente. Caminé hacia ella y sin pensarlo le dije ‘Hey, ¿crees que podrías producirme algo?’. Ella dijo, ‘Sí, creo que puedo’. Entonces yo canté un año después y ella vino hacia mí con la canción ‘Million dollar bill’, y yo le dije ‘¡Guau, es increíble!’”.

Empire state of mind para Jay Z

En 2009, Empire state of mind de Jay Z se escuchaba a todas horas en la radio, en los shows de televisión, en tiendas, en películas y hasta en anuncios. Y aunque sería fácil pensar que el prolífico y talentoso rapero escribió toda la canción, no es así. Keys tuvo mucho que ver en la composición y en la interpretación. "Hubo una primera llamada de teléfono y Jay dijo, 'Siento que esta canción va a ser el himno de Nueva York... el piano, el estilo, todo el flow, y no podría ser el himno de Nueva York sin ti’. Obviamente, estoy muy agradecida con él por recurrir a mí para representar a mi ciudad natal. Fui al estudio y ... me enamoré de la canción desde el principio", declaraba Alicia Keys en MTV.

JAY-Z - Empire State Of Mind ft. Alicia Keys

Es uno de los temas de Blueprint 3 (2009) y en su creación también participaron Angela Hunte, Jane’t Sewell-Ulepic o Al Shux. Keys fue elegida para cantar el estribillo (In New York, ayy, ah-ha) (uh, yeah)) por el ‘loop’ del piano que suena a lo largo de la canción. Pero ella no era la primera opción de Jay-Z: "Estuve a dos segundos de llamar a Mary J. Blige”, escribió en el libreto de su recopilatorio de grandes éxitos de 2010. Después de reconsiderarlo, tomó la decisión: “Esto es Alicia".