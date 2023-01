Las primeras reflexiones de Cristina Pedroche por su embarazo: "Volveré a sentirme yo, pero de momento no"

Hace poco más de un mes, Cristina Pedroche se convertía en la persona más comentada del momento. Y no tenía nada que ver con su vestido para las Campanadas de 2022, sino porque una revista difundió sin permiso la noticia de su embarazo.

Unos días después, la presentadora madrileña lo confirmó publicando una foto junto a su marido, el chef David Muñoz, lamentando que le hubieran arrebatado una noticia tan "personal" para ellos.

"No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar", escribió entonces. Pese a eso, la presentadora dio la bienvenida a su futuro bebé con la mayor de las alegrías.

Y ha sido ahora, semanas después de darse a conocer la noticia, cuando Pedroche ha hablado más abiertamente de cómo está siendo su embarazo y ya está sufriendo los primeros síntomas: el cansancio y la falta de sueño.

A través de uno de sus stories, la vallecana subía una foto suya tumbada en la que se desahogo con sus seguidores. "¿Cómo puedo estar todo el día tan cansada? ¿Cómo puedo tener todo el rato sueño pero dormir fatal?", lamentaba.

Después de estas declaraciones, la presentadora continuaba comentando: "Todo el mundo me dice que ahora viene la mejor parte y que volveré a sentirme yo, pero de momento...no".

Sin embargo, Cristina Pedroche volvía a sacar fuerzas hasta cuando casi ni las tiene y, de nuevo, despertaba la felicidad de su embarazo: "Eso sí, me toco la tripa y sonrío".

No es la primera publicación que comparte tras la confirmación de su embarazo. Ya desde hace unas semanas, la mujer del chef ha ido publicado fotos suyas.

Una de ellas, concretamente, también hacía referencia a su pesada sensación de cansancio y comentaba: "Intentando que parezca que tengo energía cuando solo quiero estar durmiendo".

Ya a principios del mes de enero, la colaboradora de Zapeando había recurrido también a las redes sociales para compartir con todos sus seguidores otra de las consecuencias del embarazo: la comida.

Pese a estar casada con el que ha sido nombrado dos veces consecutivas como mejor cocinero del mundo, la futura madre acudió a degustar el nuevo menú de su restaurante estrella StreetXo y...no lo pudo probar todo.

Como es habitual en las embarazadas, hay muchos alimentos que están médicamente vetados durante el periodo de gestación: jamón, embutido, marisco, leches y zumos sin pasteurizar, huevos crudos, mucho café, té, pescado crudo...

"Venir a StreetXO a las pruebas y no poder probar algunas cosas", lamentaba en comentarios en sus redes sociales.