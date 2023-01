María Pombo revela el sexo del bebé que espera

Ha sido un secreto a voces durante los últimos meses, pero por fin ya se ha anunciado la feliz noticia. ¡María Pombo y Pablo Castellano van a ser papás! La pareja está esperando su segundo bebé.

Era su hijo Martín el encargado de dar la noticia a su padre: "Papá cierra los ojos. Te va a hacer una ilusión esto...", se escucha decir a la creadora de contenido mientras el pequeño se ríe. Al llegar a la habitación, le daba el test de embarazo a su padre que no puede aguantar su cara de sorpresa."Martín le ha hecho mucha ilusión", decía María mientras Pablo seguía flipando: "Un hermanito".

"El amor se multiplica. Bebé número dos en el horno", escribía la influencer junto a un vídeo en el que se ve a su pequeño con el predictor. Más tarde, María Pombo se pronunciaba en redes: "Sé que era un secreto a voces. Es un tema que bueno, da de qué hablar porque fui yo quien lo filtre sin querer", decía asegurando que se arrepiente "tanto, tanto de ese día"

Tras no poder contener más su emoción, María mostraba su tripita y confesaba que las últimas semanas le había costado mucho esconderla: "No ha sido nada fácil. Me ha salido la tripita mucho antes", explicaba.

¿Niño o niña?

Aunque ya adelantó que era un bebé muy buscado y que no había grabado el vídeo de las reacciones, María sí ha querido hacer algo especial para desvelar el sexo del bebé. La influencer ha querido preparar una gender revela con su familia y ha querido guardar el misterio hasta el final.

Recordemos que, en su primer embarazo la influencer deseaba con todas sus fuerzas que fuese una niña, pero tras ver que era un niño se llevaba una desilusión. Para esta vez, sin embargo, adelantaba que le daba igual lo que fuese, mientras viniese bien ¿qué será ahora?

La joven le dio la exclusiva a Zama, el novio de su hermana Marta que, más tarde pedía ayuda al marido de su hermana Lu para preparar todo. Ha sido en el pueblo, su lugar favorito para reunirse donde han celebrado esta fiesta: "No mira nadie, no mirada nadie", decía Álvaro mientras llegaba Martín en un carrito con los globos que revelaban el sexo.



Con globos rosas y azules y confeti del mismo color, María Pombo ha anunciado que el bebé que espera será una niña. Una noticia que en el propio vídeo se puede ver que no le ha podido hacer más ilusión a todos que, además, acertaban con sus apuestas. También ha querido desvelar el nombre de la princesita a la que espera y que nacerá en julio: Vega.