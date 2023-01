Drake frena su concierto en Nueva York después de que un fan se precipite al vacío

Drake es uno de los artistas más importantes del S.XXI. El canadiense lleva más de una década triunfando en la música y en su género, el rap, se le puede considerar como uno de los mejores. A pesar de su larga carrera y de sus cientos de conciertos, probablemente no se haya visto nunca en esta tesitura. Durante la segunda fecha del concierto en el Apollo Theater en Harlem, Nueva York, un asistente del concierto se cayó de uno de los balcones. Tras el incidente, pausó el show y no lo reanudó hasta que se aseguró de que no había pasado nada grave.

Tengo que asegurarme de que estéis todos bien

Drake’s Apollo set list might be the greatest of all time pic.twitter.com/WHh5fPr7kH — Complex Music (@ComplexMusic) January 22, 2023

Esto ocurrió aproximadamente a los 90 minutos del inicio del evento, justo cuando 21 Savage, otro rapero junto al que publicó su último disco, salió al escenario. 21 y Drake estaban interpretando la canción Rich Flex cuando el fan se precipitó al suelo. Entonces los paramédicos entraron en acción y los de seguridad trataron de mantener la calma en una sala abarrotada. La pausa duró algo más de 20 minutos y no se reanudó hasta que pudieron tratar correctamente al accidentado. Por suerte para todos, la caída no tuvo mayor gravedad y todos los afectados se encuentran estables. Sin embargo, la justicia está investigando el caso y tratando de encontrar respuesta al indecente para que no vuelva a ocurrir.

Drake brought out 21 Savage at the Apollo‼️🤯 pic.twitter.com/7Ns1VlDdUD — Concerts 🔌 (@ConcertsByRap) January 22, 2023

Para colmo, este concierto no estaba previsto en el origen del proyecto. En la logística de la gira, el artista iba a tocar el 11 de noviembre ofreciendo a Nueva York una sola fecha. Por desgracia, esa noche falleció el ilustre rapero Take Off de Migos y la gira se pospuso por respeto al artista. Debido a la demanda de los fans por otro concierto, OVO propuso establecer dos noches de show.

Una vez se reanudó el show, el público pudo disfrutar y centrarse en la música. Para entender la magnitud del artista, en este concierto acudieron las mayores celebridades americanas: estrellas de la NFL, Justin y Hailey Bieber, el jugador de la NBA Kevin Durant o artistas de la talla de Lil Uzi Vert. En lo que al directo se refiere, los medios tildan el evento de histórico. Drake interpretó sus mejores temas y dejó entrever una posible gira en verano de 2023 junto al ya mencionado 21 Savage.