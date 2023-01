Carlota Boza comparte una foto sin sujetador y una frase de corte feminista que genera tsunami de críticas

“Las mujeres que buscan ser iguales a los hombres carecen de ambición”. Ha bastado esta frase de Carlota Boza para desatar un tsunami de críticas de hombres ofendidos en sus redes sociales y de mujeres que consideran que se trata de un feminismo mal entendido.

La actriz que da vida a Carlota Rivas, la hija de los Cuquis en La que se avecina es dada a compartir este tipo de reflexiones y debe estar acostumbrada a este tipo de reacciones. Pero eso no ha hecho que cierre la boca.

La frase llegaba acompañada de una colección de fotos en las que podemos verla posar con traje de chaqueta, sin más, sin camisa ni sujetador. Un outfit que también ha sido diana de muchos comentarios y eso que no supone mucha novedad.

No sé si son peores las fotos o la frase

Si lo que pretendes con esa frase es menospreciar al hombre creo que nos debes una disculpa si no es así harías buen papel con la señora ministra que no se ni como se llama

Con la frase lo dices todo hija. Se nota que eres joven y que te falta camino. Espero que cambie tu punto de vista o al menos que mejores ese punto de vista. La feminista de verdad quiere la igualdad. Que de hecho en España ya somos iguales, osea que esa frase ahora no lucha por la igualdad, lucha por la. Superioridad. Las fotos la verdad dejan mucho que desear. No hace ese tipo de fotos para los likes.

Porque no todas las que os haceis llamar feministas vais a afganistan, donde la mujer no puede llevar una camiseta blanca o a africa donde mutilan a las mujeres desde bien pequeñas?

Vaya mierda de frase de niñata manipulada por las organizaciones...jaja suele pasar con los actores que estan metidos hasta las cejas

Tú ambición no sé cuál será, pero si que tienes claro q la forma de llamar la atención a la gente es enseñar las peras y no la interpretación en la q estás muy escasa

Defensa

Muchos de los mensajes no están exentos de faltas de respeto y van más allá de compartir su opinión. Claro que no todos han sido así. También los hay que se han puesto de su parte. “En cuanto he leído la frase tenía muy claro que esto estaría lleno de comentarios de machos ofendidos. Y no me equivoqué, jaja. Por cierto, estás preciosa”, decía uno de sus seguidores.

“Estoy alucinado con lo que ha dado de sí este post con un simple comentario. Desde cincuentones barrigudos hablando de lo chulita que es esta chica por lo buena que está pero que cuando sea mayor no estará tan buena y no será tan "chulita". Gente llamándole feminista como si fuera un insulto. Otros hablando de que no son racistas ni machistas poro que no hay más que ver la historia para saber que los hombres son los que más cosas han hecho por el mundo. En serio la gente necesita una vida y ya. Necesita leer más (no precisamente la prensa y menos la que nos interesa) y empezar a pensar por uno mismo con un poco de criterio”, añadía otro de sus seguidores.

Su respuesta

Ella, lejos de ofenderse, o por lo menos públicamente, ha recurrido a TikTok para responder con humor e ironía. Un vídeo en el que tira de estereotipos masculinos y que ha sido interpretado por algunos como la respuesta a este aluvión de críticas.

Hombres y mujeres, una rivalidad que siempre genera debate. Parece que es un terreno en el que cuesta avanzar.