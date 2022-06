Carlota Boza (‘La que se avecina’) confiesa lo que no le gusta de TikTok en su tag de hermanos con Nano

Carlota Boza es una de esas actrices a la que conocimos de niña gracias a La que se avecina y que ahora se ha convertido en una jovencita que apuesta por su faceta de influencer. Y eso es lo que la ha llevado a estrenar un canal en mtmad, La habitación de Carlota.

Reconoce que empezó a grabar vídeos con 16 años, lo tuvo que dejar para centrarse en los estudios, pero ahora, con 21, está feliz de retomar esa faceta y poder dar a conocer más cosas sobre ella.

Se ha estrenado con un tag de hermanos junto a su hermana Fernando con el que trabajó en la misma serie en la que ambos hacían de hermanos, como en la vida real. “Tenemos los mismos padres, vivimos en la misma casa y estamos metidos en el mismo marrón”, aseguraba. Le ha pillado recién levantado, pero como “es muy buen hermano”, no ha dudado en seguirle el rollo.

Descubriendo a los hermanos

Así hemos descubierto que Nano es alérgico al gluten desde hace algo más de un año y, desde entonces, no entra gluten en su casa para desgracia de su hermana. “No soy celíaca, pero vivo como una celíaca”, aseguraba. También se quejaba de que su hermana no suele contestarle los mensajes que le envía por whatsApp y lo ha mostrado como prueba.

Su charla dejó claro que ella es la influencer de la familia y la que más interactúa en redes sociales. “No me da likes, no me comenta nunca, no sube stories, no sube nada”, aseguraba sobre su hermano.

“A mí me entretienen, yo paso tiempo viendo vídeos”, explicaba Nano sobre las redes sociales. “Yo las uso para entretenerme, pero el problema es que estoy viendo es que… me pasa mucho en TikTok… después de estar un rato metida, al principio me entretengo, luego estoy metida lo mismo cuatro horas en TikTok sin darme cuenta viendo vídeos, y hay vídeos como que son muy negativos, exponen pensamientos muy negativos”, explicaba ella, “y veo a la gente que está triste y me pongo triste también. Estoy intentando buscar gente que transmita muy buenas vibras”.

Y siguiendo con el tema, Nano aseguraba que no le afectan los comentarios negativos en redes. “A mí depende del momento, no me suelen afectar nunca, pero ha habido momentos cuando era más pequeña que sí me afectaban”, admitía ella, “lo que me parece triste es que la gente se quiera meter contigo, sobre todo por razones físicas”.

En cuanto a sus inicios en la interpretación, ella ha recordado que comenzó haciendo anuncios, “me lo pasaba muy bien, disfrutaba mucho delante de una cámara y a Nano le gustaba hacer lo mismo que hacía yo”.

Lo que ha quedado claro con este primer vídeo es que esta pareja de hermanos es muy natural y bien avenida.