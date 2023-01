Los siete mitos sexuales que son totalmente mentira: comer piña no mejora el sabor del semen

Las relaciones sexuales implican hacerlo con gusto, conociéndose uno mismo y al otro, eligiendo qué, cómo y cuándo, diciendo lo que te apetece y, sobre todo, disfrutando. A lo largo de nuestra vida hemos hablado muchas veces del sexo, ya sea con nuestrxs amigxs o con nuestra pareja, y es que es algo tan nautral como beneficioso para la salud.

Sin embargo, existen muchos mitos sobre la sexualidad que distan mucho de la verdad. Por eso hemos querido responder a algunas preguntas como si masturbarse mucho es malo y hemos desmentido algunos mitos sexuales masculinos y femeninos de la mano de Arcwave

1. No hay erección sin excitación

Muchas personas siguen considerando la falta de erección con la falta de deseo. Una teoría errónea en muchos casos. Según Sergio Fosela, experto en sexo, considera que "una erección varía mucho de una persona a otra, pero también depende mucho de la situación y de la edad". Hemos escuchado muchas veces la creencia de "cuanto más joven es el hombre, más rápido sucede la erección", pero esto no es del todo cierto. El estrés, el cansancio y las preocupaciones también pueden influir cuando una persona se encuentra en el acto sexual. A veces, estar excitados no es suficiente "se necesita relajación y si estamos nerviosos durante una relación sexual puede no llegar a efectuarse". Por eso es importante la comunicación clara con la pareja.

Pero también se puede dar al revés y que se produzcan erecciones sin estar sexualmente excitados. Por ejemplo, por un roce casual o, como seguro que hemos escuchado en más de una ocasión, en algunas fases del sueño. Esto es debido a que el pene activa un "automantenimiento" para nutrir los tejidos y, si esto coincide con el momento de despertarse, nos encontramos con la famosa erección mañanera.

2. El esperma sabe mejor si se bebe zumo de piña

La mayoría de chicos curiosos se han preguntado alguna vez cómo sabe su semen o algunos han cedido a su curiosidad y lo han probado o se lo han dicho (no juzgamos). Un sabor 'raro' que muchos han comparado con detergente y les ha llevado a buscar cómo hacer para que el semen sepa mejor.

Todo lo que ingerimos, ya sea comida, bebida o tabaco, entre otros, influye. Entre muchas teorías se dice que beber zumo de piña mejora el sabor, uno de los mitos más repetidos, aunque hay algo de cierto en él. La dieta que seguimos influye en el sabor de la eyaculación e ingerir frutas naturalmente azucaradas potencia la fructosa. Otras especies como la canela, la menta, hierbabuena y el perejil también endulzan el sabor del semen. Por último, el apio también tiene un alto contenido de vitamina C.

3. Los hombres no tienen punto G

Aunque mucha gente lo desconoce, los chicos sí tienen punto G y se denomina punto H. Lo cierto es que es difícil encontrarlo, pero cuando lo haces el resultado es una excitación muy fuerte que puede llegar a ser muy gratificante para ambos.

Se trata de la próstata, la responsable de producir la mayoría del semen y una de las zonas más sensibles para los hombres. Esta se sitúa a unos 5-7 centímetros del ano y cerca de los genitales masculinos y podría ser "el equivalente del punto G femenino", según Fosela.

Mitos de la sexualidad / Getty

4. ¿Puede romperse el pene?

Muchos hombres viven con miedo durante sus relaciones sexuales de poder romperse el pene en algún mal giro. Pero lo cierto es que, aunque se puede fracturar, el pene no tiene hueso y por eso son muchos los que piensan que no puede romperse.

Un mito más según Sergio que revela que, aunque es más probable que se trate de un desgarro del tejido eréctil que de una rotura, "da igual la palabra que utilicemos porque el dolor que se podría sentir sería similar".

5. El calor puede ser incómodo durante el acto

Mantener relaciones sexuales en lugares que hace mucho calor como en baños, en los asientos del coche con la calefacción encendida o en las duchas con agua demasiado caliente puede provocar impotencia. Un mito que a día de hoy sigue persistente y se debe a que ese concepto no se entiende bien.

"El calor favorece la circulación sanguínea y, de hecho, es bastante buena para la erección", explicaba el experto. De ahí a que a día de hoy se hayan creado preservativos hot para favorecer las relaciones.

6. Con la regla no se puede tener un orgasmo

¡Con la regla se puede hacer todo! Basta de creernos las mentiras que circulan en redes. Lo único malo y a lo que más hay que temerle son a las manchas que podamos provocar. Por lo demás, no hay ningún impedimento. De hecho, son muchas las mujeres que afirman que con la regla tengan más placer, esto es debido a que la vagina está más sensible y el roce del pene con las paredes vaginales se siente más intenso. Sea como sea, con la regla se puede llegar al orgasmo sin ningún problema.

7. El himen y la virginidad

El himen y la virginidad están lejos de ir de la mano. Aunque muchos sigan pensando que la primera vez que tienes el acto sexual rompes este tejido y sangras, la verdad es que esto solo es una creencia a medias. Aunque sí puedes sufrir un ligero sangrado, no cierto es así y en ningún caso es indicativo de la pérdida de virginidad, pues hay muchos casos que no llega a romperse debido a su gran elasticidad y otros en los que las mujeres llegan al acto habiéndose roto por diferentes causas.