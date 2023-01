Dani Martínez abandona ‘Got Talent’ después de cuatro temporadas como jurado

Dani Martínez deja Got Talent España. El presentador lo ha comunicado a través de su perfil en redes sociales, donde además ha explicado los motivos de su marcha después de cuatro años como miembro del jurado.

El cómico comenzó el año pasado su andadura en Movistar+ como conductor de Martínez y Hermanos y, aunque en aquel primer momento pensaba compaginar ambos programas -cosa que hizo durante 2022-, dice que ha llegado el momento de "dejar la silla" de Telecinco.

Martínez ha manifestado que tomar esta decisión "no ha sido nada fácil". "He vivido 4 temporadas apasionantes en esa silla disfrutando del gran show de la televisión. Ha sido una decisión personal y exclusivamente mía, valorando que mi etapa de jurado en Got Talent había llegado a su final para emprender nuevos retos", ha añadido.

Del mismo modo, ha declarado que cuenta con la compresión de la productora y de la cadena, a las que agradece "su cariño durante estas últimas cuatro temporadas". Tampoco se ha olvidado de mencionar al equipo técnico y a los telespectadores: "Gracias a todo el equipo del programa, de la primera a la última persona, porque vuestro trabajo ha hecho mejor el mío. Gracias a los espectadores por el cariño que me habéis mostrado. Ha sido un placer intentar llevar un poco de alegría y diversión a vuestras casas con este gran formato".

Ahora bien, ha prometido "seguir divirtiéndonos juntos" desde su nuevo proyecto, en el que está totalmente volcado, manteniéndose con la mente abierta sobre lo que pueda devenir próximamente. "Ahora, 100% centrado e ilusionado en mi programa de Movistar, Martínez y Hermanos, y seguro que en otros proyectos que vendrán".

La reacción de Edurne, Pau Echevarría y más

Al leer la noticia, muchos han sido los compañeros de profesión y amigos que han querido comentar en su post, deseándole lo mejor en su actual puesto. Edurne, Pau Echevarría, Florentino Fernández, Ángel Martín, Rudy Fernández o Melani Olivares le han enviado un cariñoso mensaje.