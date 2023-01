¿Quién sustituirá a Dani Martínez en ‘Got Talent’?

Dani Martínez se ha convertido en uno de los rostros más representativos de Got Talent. El programa de televisión, que lleva emitiéndose en Mediaset desde el 2016, ha visto pasar por sus sillas a diversas celebridades que han ejercido de jurado para medir el talento de sus participantes. Una de ellas es la del humorista leonés, que este 25 de enero ha anunciado su marcha definitiva del programa.

Ha sido en Instagram donde ha comunicado la noticia de forma clara y directa, dejando claro que ha sido su propia decisión. "Hoy os tengo que contar una decisión que no ha sido nada fácil. Ha llegado el momento de dejar la silla de jurado de Got Talent", comienza anunciando.

"He vivido 4 temporadas apasionantes en esa silla disfrutando del gran show de la televisión. Ha sido una decisión personal y exclusivamente mía, valorando que mi etapa de jurado en Got Talent había llegado a su final para emprender nuevos retos. En esta decisión, he contado con la comprensión tanto de la productora como de la cadena. Agradezco su cariño a ambos durante estas 4 temporadas", continúa Martínez.

El cómico aprovecha la ocasión para agradecer también a todo el equipo del programa y al público el cariño que le han dado durante estos años, que le han facilitado el camino en este proyecto desde que se unió en la quinta temporada (2019). Ahora está enfocado al cien por cien en Martínez y Hermanos, su programa en Movistar+ que cuenta con invitados variopintos y un buen arsenal de risas.

¿Quién lo sustituirá?

Es, sin duda, una de las preguntas que más se están haciendo los espectadores del programa ahora. La persona que acompañará a Risto Mejide, Paula Echevarría y Edurne a partir de ahora es todo un misterio, pero seguiremos pendientes para conocer los últimos movimientos de la producción de Fremantle.

Por su parte, hace unos días se vio al leonés paseando por las calles de Madrid junto a Melissa Jiménez, a quien han vinculado sentimentalmente. Pero son simples rumores sobre los que ninguno de los implicados se ha pronunciado.