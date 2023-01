Cancelado el biopic sobre la vida de Madonna

Cuando pensábamos que el biopic de Madonna estaba cada vez más cerca, ha saltado la noticia: la película biográfica sobre la vida de la artista Madonna ha sido cancelada indefinidamente tras conocerse que la cantante, que se iba a encargar de dirigir la película, hará una nueva gira mundial.

La cantante parecía estar muy ilusionada con este trabajo del que llegó a expresar la importancia de que ella estuviera al mando del proyecto, ya que no hay nadie que conozca su vida como ella: "Quiero transmitir el increíble viaje en el que la vida me ha llevado como artista, música, bailarina y ser humano. Hay tantas historias inspiradoras que no fueron contadas y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir el viaje en montaña rusa de mi vida a través de mi voz y mi visión", dijo en un comunicado.

Julia Garner había sido la actriz elegida como Madonna Louise Ciccone tras un arduo proceso de casting en el que se impuso a nombres como Florence Pugh (Midsommar), Alexa Demie, Odessa Young, Emma Laird, Bebe Rexha y Sky Ferreira. Garner es mundialmente conocida por su papel en la serie Ozark y poco a poco ha ido adquiriendo más notoriedad en el cine y la televisión gracias a su papel en la película The Assistant y en la serie de televisión Inventing Anna.

La actriz Julia Garner. / Charles Eshelman/FilmMagic

Esta no es la primera vez que se pone en marcha un proyecto cinematográfico sobre la vida de Madonna, pero fue justamente la ausencia de su mando lo que hizo que aquel plan fracasara, ya que la cantante nunca estuvo de acuerdo con el guion, al que calificó como un conjunto de mentiras. Sin embargo, para e esta ocasión, Madonna se había unido al guionista Diablo Cody, quien ganó un Oscar por escribir Juno, la productora Amy Pascal y Universal Pictures para la película.

Esta misma semana conocimos que Michael Jackson tendrá su biopic y se unirá a la lista de iconos musicales merecedores de tal distinción, como Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody o Elvis Presley en Elvis, papeles que han elevado la carrera de sus actores protagonistas (Rami Malek y Austin Butler, respectivamente) con infinidad de galardones e incluso Premios Oscar. Madonna iba a ser la siguiente en unirse a la lista, pero Universal ha descartado hacer la película tras anunciarse la gira mundial de la artista.

Madonnna, 1990. / Frank Micelotta/Getty Images

The Celebration Tour

A pesar de que la cantante sigue comprometida con hacer una película sobre su vida algún día, según su entorno, el único objetivo de Madonna en estos momentos sería la gira. El anuncio del tour se produjo la semana y las entradas en Nueva York, Londres, París y otras ciudades se agotaron en minutos. A lo largo de su trayectoria, la cantante, que cumplirá 65 años en pleno tour, ha hecho once giras, y diez de ellas han sido mundiales.

Con esta gira mundial en 2023, la artista repasará cuatro décadas de grandes éxitos, visitará 35 ciudades, comenzando en Norteamérica el 15 de julio en el Rogers Arena de Vancouver (Canadá) y terminando el 1 de diciembre en Ámsterdam. En otoño recorrerá 11 ciudades europeas, con doble parada en Barcelona.