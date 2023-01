Madonna anuncia un segundo concierto de su gira en Barcelona

La Reina del Pop provocó un enorme terremoto en todo el mundo cuando anunció que se iba a embarcar en una gira para celebrar los 40 años que cumple en la música. Madonna ya ha puesto a la venta las entradas para los conciertos, y debido a la alta demanda de venta, ha sumado una fecha más a su visita a España.

Además del día 1 de noviembre, podremos ver a Madonna el 2 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La gira de la artista comenzará el 15 de julio en Vancover y recorrerá algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos, como Nueva York, Miami, Los Ángeles, hasta cruzar el charco y llegar a Europa. The Celebration Tour pasará por Londres, Lisboa, París o Estocolmo, además de Barcelona, donde tendremos dos ocasiones de disfrutar de él. Las entradas para ambos conciertos están disponibles en Livenation.es y ticketmaster.es.

The Celebration Tour nos traslada a la travesía artística de Madonna a lo largo de cuatro décadas, donde rinde homenaje a la ciudad de Nueva York, lugar en el que comenzó su carrera musical. "Estoy emocionada por explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de dar a mis fans el espectáculo que han estado esperando", afirma Madonna.

✨ ¡Madonna anuncia una nueva fecha en Barcelona debido a la alta demanda de entradas!



✨ 2 de noviembre de 2023 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.



✨ Entradas ya a la venta en https://t.co/PBYmUFmzVy y https://t.co/koTWIDE5Kt pic.twitter.com/TKjxQCb5o6 — Live Nation España (@LiveNationES) January 20, 2023

La última vez que pudimos disfrutar de la reina del pop en directo fue en 2019 y principios de 2020, después del lanzamiento de su disco Madame X. Fue un tour por teatros que tuvo problemas con retrasos en la producción y las lesiones de cadera y rodilla de Madonna. Sus fans y la prensa especializada criticaron duramente esta tanda de conciertos.

Para ir abriendo boca y disfrutar de la visita de esta artista tan legendaria, hemos recopilado algunas de sus mejores actuaciones a lo largo de la historia. Desde que se subió a los escenarios en los años 80, no ha dejado indiferente a nadie con sus performances, toda una declaración de estilo, provocación y talento, renovándose en cada una de sus etapas musicales.

Además, para que no se te escape ninguno de los éxitos que tiene, hemos creado la playlist definitiva de la Reina del Pop, con sus 18 Nº1 en la radio española, desde Material Girl, en mayo del 85, hasta el más reciente, Sorry en abril de 2006. La reina del pop se estrenó en Los 40 Principales en el otoño de 1983, con el sencillo Burning Up, que estaba en su álbum debut, y desde entonces han sido cuatro décadas llenas de éxitos, habiendo entrado en la lista de Los 40 con 61 singles distintos. ¡Puedes escucharla donde quieras a través de nuestra app oficial!