Karol G lanza nueva canción, ‘Mañana será bonito’, y todos se preguntan lo mismo: “¿Feat Shakira?”

Cuando todavía no hemos superado la session de Shakira y Bizarrap, llega Karol G y anuncia nuevo proyecto. Teniamos ganas de música y este 2023 nos está dando grandes exitazos. La colombiana ha compartido en su perfil de Instagram lo que será su próximo lanzamiento: "Por fiiiiiiiiiin. ¡POR FINNNNN!", ha escrito en un post acompañado de una larga cola de emojis sin poder evitar mostrar la ilusión que le hace.

La artista ha compartido un vídeo de lo que será su nueva canción. Un tema al que ella misma ha confesado que le ha dedicado mucho "amor y tiempo" y del que ya conocemos el nombre: "solo sé que para mí y para todos, Mañana será bonito", escribía.

Las pistas que nos ha dejado

En el vídeo que ha compartido Karol G aparece ella montada en un coche rojo a juego con su color de pelo mientras se escuha: "Son las 9 de la mañana en Medellín y aquí todos los exitos". De repente baja por el cristal un papel en el que se lee: "si estás triste llámame". Sin pensarselo dos veces, la artista se dirige hacia una cabina y marca los números *13#, ¿querrá decir algo esa combinación?

Tras ello, un niño, Iker, le coge la llamada a modo teleoperador y dice: "¿Cómo le puedo aýudar, señorita?", a lo que responde: "Me encontré un papelito que decía que si no me sentía bien podía llamar". Mientras el pequeño le dice que va a llamar a una ambulancia, le propone hacer una carta en la que le pida a Santa Claus que le traiga carbón "para hacer una carnita asada", y otros remedios para curar su tristeza.

El niño, que aparece con una camiseta en la que se lee el título de su canción, Mañana será bonito, le canta un trozo de la canción de su ex Annuel, la Jeepeta: "Yo tengo una jeepeta (...) viene mi prima, viene la otra", una letra que provoca la risa de Karol G que se encuentra en el portal de una casa que tiene en la entrada una cabina con los números 66.75

"Bueno, señorita, no importa porque mañana será bonito" dice el niño mientras la colombiana se lo afirma: "Así es". Y, por último, empieza a sonar lo que será su siguiente hit. Un vídeo en el que de fondo se escucha el ritmo de somewhere over the Rainbow.

Aumentan los rumores de colaboración con Shakira

Tras publicar el lanzamiento de su siguiente proyecto, muchos se han preguntado si esta será la tan esperada colaboración con Shakira. Unos rumores que han aumentado tras mencionar una canción de su ex, Anuel AA.

Y es que, tras ver el pasado fin de semana a la artista en un partido de Los Ángeles Lakers llevando una camiseta con una frase muy significativa, "te quedó grande", muchos la han relacionado con alguno de los versos del último hit de Shakira. Esto ha hecho que los comentarios preguntándole acerca de la colaboración no tarden en llegar: "¿Ft. Shakira?"?