Shakira y Bizarrap siguen haciendo historia: son Número 1 Global de LOS40

Shakira y Bizarrap han revolucionado la industria de la música por completo. Su primera colaboración, la Music Sessions #53, se ha convertido en un himno internacional, aunque para la de Barranquilla ha sido su desahogo más personal.

Sus indirectas a Gerard Piqué y su chica, así como la melodía que pone ritmo a su versos, son los grandes protagonistas de su éxito. De hecho, en tan solo unos días, ha superado los 120 millones de reproducciones. Pero la colombiana y el argentino siguen haciendo historia, esta vez, en LOS40. Este sábado 21 de enero se convierten en el Número 1 Global en España y América Latina, lo que significa que lideran la Lista de LOS40 en España, México, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Guatemala. ¡Enhorabuena!

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Una unión musical histórica

No es el primer hito que consiguen con este lanzamiento. La sesión número 53 de la carrera del productor se ha convertido en el mejor estreno latino de una canción en Youtube y Spotify, plataforma en la que ha registrado 14,4 millones de reproducciones en un día. "Este logro no es mío, sino de todas", asegura Shakira en sus redes sociales tras conocer el éxito de su nuevo tema. "Lo que para mí era una catarsis y un desahogo, jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español", dice emocionada.

Unirse a uno de los productores del momento nos ha recordado a todos que la trayectoria de Shakira está llena de éxitos. Se trata de una de las artistas con mayores ventas discográficas en todo el mundo, que supera los 80 millones, y una de las voces con numerosos premios mundiales que reconocen su talento. Sin duda, un icono latino que ha inspirado a artistas de otras generaciones a perseguir sus sueños.

Uno que también es referente de la industria es el propio Bizarrap. El productor, que comenzó compartiendo sus propios remixes de freestyle, ha conseguido que numerosas leyendas pasen por su estudio para conseguir inundando su camino de grandes éxitos. Nicky Jam, Anuel AA, Nathy Peluso, Duki, Residente, Villano Antillano, y más, han sido algunos de los que han trabajado con el argentino.

Ahora es Shakira la que protagoniza su nuevo éxito mundial, que se confirma con el Número 1 Global de LOS40. Aunque no son los primeros en conseguir este hito. De hecho, no es la primera vez que la de Barranquilla y el productor se llevan este título. La lista la forman Alejandro Sanz y Alicia Keys con Looking For Paradise en 2009, Shakira en 2010 con Waka Waka, Camila Cabello con Bam Bam en 2022, Rosalía con Despechá en 2022 y Bizarrap y Quevedo, también en 2022.

Otro detalle a tener en cuenta sobre el éxito de Shakira en LOS40 es que ha sido Número 1 con 17 canciones en 49 ocasiones. Es, sin duda, una de nuestras mayores protagonistas.

La música latina está más viva que nunca. ¡Enhorabuena, Shakira y Bizarrap!