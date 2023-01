Camilo y Camila Cabello viajan al espacio desde su cama en el vídeo de ‘Ambulancia’

Los fans de Camilo están de enhorabuena. Después de meses de sequía musical, el colombiano ha vuelto manos a la obra con un nuevo lanzamiento. Se une a Camila Cabello en el videoclip de Ambulancia, el tema que vio la luz en septiembre con el estreno de su disco más reciente De Adentro Pa' Fuera.

La noticia llegaba hace unos días después de que ambos artistas protagonizasen un vídeo en la cuenta de Instagram del intérprete de Pegao. Desde entonces, los comentarios cargados de emoción por parte de los fans de los cantantes no cesaron y pedían a gritos que llegase ya la fecha de su estreno.

Este 25 de enero, Ambulancia ha presentado oficialmente su videoclip dirigido por la mismísima Evaluna. En él, Camilo y Camila interpretan el tema a cámara desde una cama de matrimonio mientras el fondo va cambiando para así demostrar que con su música se puede viajar a cualquier parte sin necesidad de moverte físicamente.

En tan solo unas horas, el vídeo musical supera las 300.000 reproducciones. Una cifra que estamos seguros que va a aumentar con el transcurso de los minutos.

"Camila! No me sorprende lo mucho que te ama la gente, porque no podría ser de otra manera... teniendo el talento y el corazón que tienes, la familia que te cuida y los amigos que te aman... que te amamos... Cantar contigo me gusta tanto como me gustan las frutas... Y este video!! WOW. Lo amo", dice el colombiano en sus redes sociales.

Por su parte, además de estrenar el vídeo de su colaboración con Camilo, Camila Cabello ha decidido comenzar el año en un lugar muy especial. En concreto, ha sido en Ruanda, desde donde ha compartido una serie de vídeos y fotografías en las que ha dejado claro que se siente muy emocionada y afortunada.

Y tú, ¿ya has visto el videoclip de Ambulancia?