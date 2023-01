Karmento: “Como buena folclórica, quiero formar parte de la historia del Benidorm Fest”

El Benidorm Fest está a punto de arrancar. El próximo martes, 31 de enero, tendrá lugar la primera semifinal del certamen musical del que saldrá la canción que representará a España en Eurovisión 2023. Este año, al igual que en la anterior edición, volvemos a tener un gran abanico de géneros y artistas musicales. ¡Encontramos de todo!

Entre las 18 propuestas de este 2023 encontramos una canción que nos lleva directamente a las raíces de nuestro ser. Hablamos de Quiero y Duelo, el precioso tema con el que Karmento quiere mostrar a Europa una parte de Castilla La Mancha.

Karmento es naturalidad, dulzura y sentimiento. ¡Lo hemos podido comprobar por nosotros mismos cuando ha acudido a los estudios de LOS40 para contarnos todos los detalles de este tema!

La cantautora nos ha desvelado que tenía la canción reservada para su tercer álbum de estudio (que todavía no ha salido) y fue su mánager quien vio claro que tenía que presentarse al Benidorm con ella: “La verdad es que cuando la escuché con esa perspectiva también lo entendí”.

Karmento nos confiesa que, cuando empezó a pensar en ir al Benidorm, comenzó a trabajar en otro tema: “Es curioso porque yo estaba trabajando ese año en otra idea”. Finalmente decidió apostar por Quiero y Duelo y la otra canción saldrá con su nuevo disco.

Sobre la puesta en escena en el Benidorm Fest

“Yo estoy muy contenta desde el principio. Tuve la suerte de que tengo un equipo de personas que trabaja conmigo desde antes, pero la dirección la lleva Javier Pageo”, ha empezado contándonos sobre su puesta en escena el festival.

“Enseguida entendió mi propuesta y mi manera de contar las historias. Creo que desde el principio ha tratado todo con un mimo y una elegancia que me hace sentir tranquila. Creo que la canción habla por sí misma, sinceramente”, ha continuado diciendo.

“La escenografía está muy al servicio de la historia y de lo que quiero contar. Incluso de mí misma como personaje”, ha terminado diciendo. "Como buena folclórica quiero formar parte de la historia del Benidorm", ha dicho la artista. Y es que la manchega ha investigado sobre todos los artistas que acudieron al certamen en el pasado. Cabe recordar que el festival comenzó en los años cincuenta, aunque en el siglo XXI se paralizó.

Sobre colaborar con sus compañeras

“Me gustaría colaborar si consigo encontrar algo con esa persona que funcione para los dos”, dice la artista. “Alice Wonder tiene una sensibilidad que me encanta”, ha empezado diciendo. También ha mencionado la forma que tiene de cantar de Blanca Paloma, llena de sentimiento. “A lo mejor aparece alguien que no esperas y por la fusión funciona”, ha terminado diciendo. Dale al play para ver la entrevista completa.