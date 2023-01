El Gobierno le pone fecha definitiva al fin de las mascarillas en el transporte público

Se acabó la espera. Hace unos días se disparaban los rumores de que pronto se iba a acabar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el transporte público, pero al fin se ha hecho oficial.

Tal y como ha desvelado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un acto con la Gasol Foundation este jueves 26 de enero, el Gobierno va a probar el fin del uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público el 7 de febrero. No obstante, deberán seguir usándose de forma obligatoria en los centros sanitarios de todo tipo y las farmacias.

"Tenemos una situación epidemiológica muy estable. La propuesta que ya ha hecho la Ponencia de Alertas se elevará al Consejo de Ministros", declara. Según la información recogida por El País, Sanidad ha adelantado que se tenía previsto mantener la obligatoriedad del cubrebocas en torno a marzo. "Después de semanas de debates de los técnicos, la decisión llega al comprobar que pese a que no ha habido prácticamente ninguna restricción (más allá de las propias mascarillas), la situación epidemiológica lleva meses estable en España", explica el medio.

Una joven en el transporte público / Westend61 (Getty Images)

Sobre esto, el doctor el Biología de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi, asegura que el uso de mascarillas en el transporte público no es tan eficaz como se cree. "En un lugar cerrado, mal ventilado, con mucha gente, hablando, durante mucho tiempo la probabilidad de contagio es mayor. Si la mascarilla es obligatoria en el transporte público, por la misma razón debería serlo en otros lugares como cines, teatros, restaurantes, discotecas… Si en esos lugares no es obligatoria, no tiene sentido que lo sea en el transporte público. Coherencia", explica en El País.

Celebración en las redes

El fin de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público ha sido una de las noticias más celebradas en las redes sociales. Los usuarios, que llevaban meses esperando la llegada de este momento, no han tardado en compartir su emoción. "POR FIN LAS P*TAS MASCARILLAS FUERA EN EL TRANSPORTE", dice un usuario. "Por fin quitan las mascarillas y yo volveré a pintarme los labios todos los días", bromea una joven.

Por fin quitan las mascarillas y yo volveré a pintarme los labios todos los días. — helena 💭 (@Hacchhe) January 26, 2023

Y tú, ¿qué opinas del fin de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público?