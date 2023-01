Piqué publica su primera foto con Clara Chía y hay reacciones: “Solo a los infieles les gusta esta foto”

Shakira se desahogó hablando de su ruptura en la session que lanzó con Bizarrap. Había claros perjudicados que salían mencionados en la letra. Por un lado, su ex, Gerard Piqué. Pero tampoco se libraban de sus pullas su suegra y la nueva pareja del ex futbolista, Clara Chía.

No ha tenido que ser fácil para ninguno de los implicados en este culebrón porque si ya es difícil asimilar estas situaciones en privado, en público tiene que complicarlo todo mucho más. Y ellos tienen millones de ojos puestos sobre ellos pendientes de cada paso que dan.

El último le ha tocado a Gerard Piqué y Clara Chía. Hasta ahora no habían publicado ninguna foto juntos como pareja. Pero eso ya es historia porque habemus selfie que el catalán ha publicado en su cuenta de Instagram.

Foto de pareja

Una imagen en la que vemos que ella es la que le da al botón mientras mantienen sus caras muy cerca la una de la otra. Y ella, por cierto, sin ápice de maquillaje ni filtros. Lo que deja entrever otro mensaje sobre su belleza natural y la poca necesidad de tener que retocar sus fotos.

Y es que esta imagen deja muchas cosas claras. En primer lugar, que la pareja no está en crisis como algunos lo afirmaban. O por lo menos, que esa crisis no prevé una ruptura. Y eso que muchos veían peligrar la relación después de que saliese a la luz la supuesta infidelidad de Piqué a Chía con Julia Puig Gali, la prima de un ex compañero de equipo del ex futbolista, Rique Puig.

Precisamente él ha sido uno de los primeros en comentar la imagen que ha llegado sin ningún texto que la acompañe. “Un fora carta de manual😍😍”, escribía Puig.

También ha querido dejar su comentario Jordi Martín, el paparazzi que dio la primicia de la relación de Piqué y Chía. “Espero que me invitéis a vuestra boda”, compartía en los comentarios.

“Solo a los infieles les gusta esta foto”, escribía por su parte Rafael Uccman, el influencer brasileño que acumula más de 9,5 millones de seguidores en Instagram.

Con sentido del humor

Son muchos los que han recurrido a los versos de la canción de Shakira o las informaciones que se han ido difundiendo sobre esta ruptura para comentar la foto.

Es igualita que tu uuuu

CLARAMENTE te obligaron a subirla

Te quedo mermelada?

Mercedes por un Kia 💀

Mi comentario no factura, esta foto tampoco….. #shakira te fe-li-ci-to tu si que sabes 😉

Claramente solo pasaba a ver los comentarios 😂😂😂

Claramente es la hija😍☺️

CLARA-MENTE PIQUÉ SE ACABA DE CONVERTIR EN EL HOMBRE MÁS ODIADO EN EL MUNDO.

Ya le cambió las baterías al casio? 😂😂😂 y recordando llevar al mecánico al twingo

Que tal te va con el remplazo?

“ESTOS COMENTARIOS >>>😂”, preguntaba la cantante e influencer venezolana, Lele Pons. Está claro que hay interés por este culebrón ya que en apenas unas horas la foto ya había acumulado más de dos millones de likes.