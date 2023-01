Victoria Martín sobre los signos del zodíaco: “El horóscopo es asqueroso, soy el peor horóscopo del mundo”

Victoria Martín es una de esas mujeres que en poco tiempo se han convertido en una de las comunicadoras más seguidas. Pasó de guionista en La Resistencia a petarlo en grande, junto a Carolina Iglesias, con el podcast Estirando el chicle. Todo el mundo la quiere como colaboradora.

En Ilustres Ignorantes de Movistar+, Javier Coronas, le ha preguntado si suele mirar el horóscopo y más allá de un sí o un no, se ha lanzado a entrar a fondo en el tema.

“No lo miro, no me gusta nada el horóscopo. ¿Sabes lo que pasa? Que soy el peor horóscopo del mundo que es escorpio. Todo el mundo odia a los escorpios, a mí me odian, también, supongo que por otras cosas. Supongo que hay otras cosas aparte. Me detesta todo el mundo y no lo entiendo, soy adorable. No lo entiendo, de verdad”, planteaba Victoria dando vueltas sobre el tema.

Y ahí no ha quedado su respuesta porque ha recordado los tiempos en los que sí miraba lo que le iba a deparar el futuro según su signo zodiacal.

Pasado traumático

“Yo pensaba que mis padres me querían matar, siempre lo he pensado y entonces me leía el horóscopo en la Bravo para ver si mi fortuna cambiaba y mis padres empezaban a quererme. Mis padres me odiaban tanto que me dejaban lejos de la puerta del colegio para que no me relacionaran con ellos. Es fuerte, eso es duro para una niña”, contaba.

Y terminaba su respuesta de manera contundente para que no quedaran dudas: “El horóscopo no lo he gestionado mucho. Es una puta mierda, el horóscopo es asqueroso”.

“Cómo se nota que no lo has gestionado, con decirme no, se hubiera quedado la respuesta hecha”, bromeaba Javier Coronas tras escuchar su speech.

Está claro que hay mucha gente que no piensa como ella, pero para gustos los colores.