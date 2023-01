Austin Butler podría ganar un Oscar por su papel de Elvis Presley y se lo agradece a su ex, Vanessa Hudgens

"Un mes antes de saber que Baz estaba haciendo una película, estaba viendo las luces de Navidad con una amiga y sonó una canción de Navidad de Elvis en la radio. Me puse a cantarla y mi amiga me miró y me dijo: 'Tienes que interpretar a Elvis'. Respondí: 'Esa es una posibilidad muy remota". Esta anécdota la explicaba hace una semana Austin Butler en una entrevista con The Hollywood Reporter.

"Un par de semanas después, estaba tocando el piano. Nunca había cantado para ninguno de mis amigos. Esa misma amiga estaba ahí y yo estaba tocando el piano. Me dijo: 'En serio, tienes que dar con la forma de conseguir los derechos del guion'. Entonces me llamó mi agente y me dijo: 'Baz Luhrmann está haciendo una película de Elvis’", terminaba de contar como el origen del papel que le está dando tantas alegrías.

Una bonita anécdota que generó polémica porque los seguidores de Vanessa Hudgens recordaron una entrevista de la actriz y cantante de cuando todavía eran novios que contaba la misma anécdota. No le perdonan que se refiriera a ella como una amiga cuando, claramente, es algo más.

Recordemos que Austin y Vanessa fueron novios durante 9 años. A principios de 2020 rompieron y ahora, cada uno de ellos, ha rehecho sus vidas junto a otras parejas.

Austin acaba de ser nominado, por primera vez, a mejor actor del año en los Premios Oscar. Y aunque la competencia es dura porque tiene como rivales a Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal y Bill Nighy.

Hablando claro

Y ha vuelto a mostrarse agradecido, en esta ocasión, dando su reconocimiento público a su ex. Un periodista de Los Ángeles Times le ha preguntado directamente si esa amiga a la que había hecho referencia era Vanessa Hudgens.

El actor lo ha confirmado: “Eso es. Estuvimos juntos mucho tiempo y ella tuvo esa especie de momento de clarividencia. Le debo mucho por creer en mí". Eso sí, la que ahora está celebrando a su lado todo este éxito es su nueva novia, Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford.

El próximo 12 de marzo veremos si consigue el premio, aunque en esta ocasión no podrá estar a su lado Lisa Marie Presley como ocurrió en los Globos de oro.