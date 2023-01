Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, muere tras sufrir un infarto a sus 54 años

"Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido". Con estas palabras, Priscilla Presley confirmaba el fallecimiento de su hija, Lisa Marie Presley a sus 54 años de edad.

Fue encontrada a las 10.30 de la mañana en su habitación de la casa en la que vivía en Calabasas, la residencia de famosos a 50km del centro de Los Ángeles. La encontró una empleada del hogar que llamó a emergencias que tardaron pocos minutos en llegar.

Cuando lo hicieron, Presley todavía conservaba signos vitales, pero tuvo que ser sometida a un masaje cardiovascular y ser trasladada al hospital del condado donde la indujeron al coma y le pusieron un marcapasos. Su madre pidió oraciones por ella, pero poco después, allí fallecía sin que los facultativos pudieran hacer nada por conservar su vida.

Última aparición pública

Se la había visto por última vez en los Globos de Oro donde acompañó, junto a su madre, a Austin Butler. El joven actor ganó un premio esa noche por dar vida a Elvis Presley y se postula como firme candidato a repetir jugada en los Oscar. Sin duda el papel de su vida que no dudó en agradecer a la familia del rey del rock.

Hace dos días vi los Golden Globes, allí estuvo Lisa Marie Presley, Austin Butler le dedicó unas palabras cuando ganó como mejor actor de drama por el papel de Elvis Presley, hoy, dos días después, Lisa muere. Hoy estamos, mañana no sabemos. pic.twitter.com/jnC7YigSJI — Isaac Claxton (@isaclax27) January 13, 2023

Y es que Lisa Marie era la única hija del rey del rock. Precisamente, el pasado 8 de enero visitó, como hacía cada año, Graceland, el lugar donde vivió hasta los 4 años con su padre y que se ha convertido en lugar de peregrinación para todos los seguidores del músico.

Una vida bajo los focos

Fue a esa edad cuando sus padres se separaron y salió de la mansión. Pero siguió la estela de su padre en su vocación con la música. Le costó al principio por las altas expectativas que había depositadas en ella, pero, finalmente, animada por el productor Glen Ballard, lanzó su primer álbum en 2003, To Whom I May Concern. Llegó a estar en el top 5 del Billboard. Dos años después llegaría el segundo álbum y habría que esperar otros siete años para el tercero. Desde 2012 no publicaba ninguno.

Su vida sentimental también ha sido convulsa. Estuvo tres años casada con Michael Jackson, pero no pudo aguantar el escrutinio constante de la prensa y acabaron divorciándose. Menos le duró su matrimonio con Nicolas Cage que no superó los tres meses.

Lisa Marie Presley y Michael Jackson en Versalles en 1995. / Michel Dufour/WireImage

Madre

Fue madre. En 1988 se casó con su novio del instituto, el compositor Danny Keough. En sus seis años de relación nacieron sus dos primeros hijos. Riley Keough es modelo y actriz y tiene ya 33 años y Benjamin Keough se suicidó en octubre de 2020 cuando tenía 27 años. Fue un suceso devastador para su madre que lo adoraba.

En 2006 volvió a casarse con el músico Michael Lockwood con el que tuvo a sus gemelas, Harper y Finley. Tuvo que luchar por su custodia después de diez años de matrimonio y la batalla se centró en sus adicciones. Ella misma ha hablado del consumo de opiáceos y tranquilizantes.

Lisa Marie Presley con su madre y sus hijas en un homenaje a las tres generaciones Presley en junio de 2022. / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Ser hija de Elvis Presley no debió ser fácil y menos con los escándalos que siempre rodearon a la familia. Ahora Priscilla llora la muerte de su hija y el mundo dice adiós a la única hija que tuvo el icónico músico.