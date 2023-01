El llanto incontrolable de una soltera en ‘First Date’ le obliga a dejar de grabar

First Date se ha vuelto uno de los programas favoritos del público. Cada noche, el datting show presentado por Carlos Sobera ofrece citas que, a veces salen bien, otras acaban regular y citas que acaban siendo un auténtico desastre. Y es que las flechas de cupido no siempre están bien encaminadas en First Date.

Justo eso es lo que ha pasado en el programa de este miércoles 25 de enero. María Isabel y Juan Antonio han tenido una cita que, para la desilusión de ambos, no ha acabado bien. La soltera buscaba a alguien que se convirtiese en algo más que un amigo, que le gustasen los animales y él no terminó de encontrar esa conexión con ella a lo largo de toda la cena.

La mala suerte ha vuelto a visitar a María Isabel. Y es que, la mujer aseguraba que, de todas las relaciones que ha tenido, todas han terminado saliendo mal: una la dejó después de sufrir un grave accidente, otra por falta de química y la última se acabó por convertirse en tóxica.

"Mi padre decía que parecía que los cogía con un alfiler y los peores me tocaban a mí. Por eso me he tirado casi nueve años sin nada", confesaba al inicio de su presentación. La comensal iba en busca de un hombre alto y que le gustase los animales porque "son como mi familia en casa", recalcaba a Carlos Sobera.

Desilusionada en el amor

Mientras llegaba su cita, el presentador aprovechó para preguntarle por algunos aspectos de su vida, entre ellos, si era una mujer fácil de enamorarse: "Lo he pasado mal y lo tengo un poco olvidado", decía ella mostrando que había perdido la ilusión en el amor después de que se le escapase de las manos varias veces.

Una desilusión que acabó de mostrar en las grabaciones de los totales del programa: "Me apetece tener un amigo. Una persona en quien confiar y tener... Aparte de mi familia y mi madre", decía. Una frase que le costó terminar ya que rompió a llorar y eso le llevó a que el programa se detuviese.

Finalmente, la cena con Antonio no terminó de cuajar y, aunque ella sí decidió volver a verse ya que vivían en la misma ciudad, él en cambio tuvo claro desde el principio que no había sentido el feeling necesario para volver a tener una cita.