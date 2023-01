Skottie Young vuelve con “Soy quien amas en la sombra”

A estas alturas todo el mundo reconoce ya el nombre de Skottie Young. El dibujante cartoon y portadista excepcional de Marvel por excelencia vuelve a ponerse la gorra de “guionista” después de darnos la excelente “Middlewest” y, de nuevo también, se da la mano con Jorge Corona que pone la parte artística en este tándem.

“Soy quien amas en la sombra” cuenta la historia de una artista llamada Ro que ha perdido la inspiración y se retira de su rutina en la ciudad para buscar nuevos estímulos en una vieja casa señorial de las afueras y lo hace a pesar de la advertencia del agente inmobiliario que la avisaba de que la casa está encantada.

Soy quien amas en la sombra. / ImageComics

Lo que empieza con voces por las noches y otros estímulos y sobresaltos propios de una presencia, acaba elevándose a una relación que tomará caminos no siempre previsibles.

No podemos contar más porque el álbum tiene 128 páginas y seguir hablando de la historia sería comprometer demasiado la experiencia. Os diremos que es una lectura entretenida e intensa y que, aunque no te cambia demasiado la vida, sí pedirá el hueco en la estantería una vez terminada la lectura.

La culpa de ese hueco en la estantería la tendrá Jorge Corona (como la habría tenido Skottie Young si hubiera decidido ponerse a los lápices de proyecto también. Como ya ocurriera en Middlewest, Corona destaca por lo bien que ha sabido interiorizar el estilo de Young, haciendo suyo un dibujo que parecía único y sirviendo como herramienta perfecta para el autor para expandir su universo a mejor marcha de lo que habría podido hacerlo solo.

Soy quien amas en la sombra. / ImageComics

Recomendaremos la compra de este tomo único y la hacemos sin miedo porque es el equipo creativo que es. Si no tuviera el dibujo de Corona (heredado de Skottie Young) no sería tan fácil vendernos esta historia de terror exprés; pero el mundo no se vive a través de condicionales y la realidad es que un dibujo sobresaliente lo pone todo mucho más fácil.

En cualquier caso, aprovechamos esta pieza para volver a recomendar Middlewest, una serie de tres volúmenes en la que el imaginario de Skottie Young dio mucho más de sí, haciendo brillar a Jorge Corona también mucho más de lo que lo hace la recomendación de hoy.