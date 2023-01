Ana Fernández y Adrián Roma despiertan envidia con el lugar paradisíaco de sus vacaciones

Parece que este es un buen momento para disfrutar de lugres paradisíacos. Laura Escanes y Álvaro de Luna están disfrutando de unos días de amor, relax y aventura en Maldivas y hemos descubierto que Ana Fernández y Adrián Roma están haciendo lo mismo, pero en Sri Lanka.

“Pillando un poco de tono en el Océano Índico. Qué lugar más increíble! Siempre pensé que las fotos míticas de revistas de viajes eran irreales, fantasiosas …. Pero no, esta naturaleza es auténtica, paisajes que no has visto en la vida, colores alucinantes”, contaba en redes sociales junto a un carrete que seguro que ha despertado la envidia de muchos.

“Pensar que estoy aquí por mirar hace unos días, en Srilanka, donde estaba el parque nacional de Yala y con el mapamundi del móvil ver qué estas islas estaban a 1h30 de avión …”, explicaba en redes sobre la decisión improvisada de viajar a este lugar.

“A veces, aunque nos guste controlar un viaje, la improvisación te regala más sorpresas”, añadía sobre la grata sorpresa que se había llevado.

Un viaje ideal

Les hemos visto jugar al ping pong, jugar con los animalillos autóctonos, disfrutar de los masajes relajantes, de los atardeceres idílicos o de la lectura. Ana nos ha mostrado el libro con el que asegura que se está riendo mucho por “las verdades más grandes”. Se refería a Homo Erectus de Juan Eslava Galán.

“Desconectando para poder volver a conectar 🌅”, compartía el cantante de Marlon que ha mostrado también sus momentos en el bungalow con su piscina y salida directa a la playa.

“Creo que estoy en el sitio más alucinante y bonito que he visto en mi vida. Pensé que esto solo existía en las revistas y en la tele, pero doy fe de que es real. Los colores estos son reales. Esto existe de verdad”, aseguraba. Y uno podría pensar que con semejante paraíso no tendría ganas de volver. Pero, error, ha dejado claro que tiene ganas de ponerse de nuevo a trabajar en su música con su grupo.

Anécdota sobre la bondad humana

También ha aprovechado para contar una anécdota que le ocurrió antes de viajar. “Son ese tipo de cosas que te hacer pensar que la vida a veces tiene algo que es precioso y que lo tenemos nosotros, los seres humanos, dentro. Antes de venir a este viaje estaba en mi casa, en mi jardín y, de repente, empiezo a escuchar voces y gritos de una persona, fuera de mi casa y salí corriendo a ver qué ocurría y descubrí que era un señor que había perdido a sus dos perros por la calle, se le habían escapado y estaba… imaginaros cómo, no quiero ni pensarlo. Estaba buscándolos, estaba desesperado y me dio mucha pena”, contaba. Pero había más.

“Entré rápido en casa, me calcé unas zapatillas y cogí el coche, me acerqué al señor y le pregunté por dónde se habían ido los perros porque quería ayudarle a buscarlos y él estaba fatigado porque ya venía de echar unas cuantas carreras detrás de ellos y se le habían escapado. Con el coche estuve un buen rato dando vueltas, preguntando por toda la zona, por todo el pueblo, a toda la gente que me cruzaba a ver si alguien había visto a los perros y nadie los había visto. Después de un rato buscando, aparecieron los perros. No los encontré yo, los encontraron sus hijos. El señor seguía buscando porque no podía contactar con sus hijos porque no tenía teléfono. Fui yo a buscar al señor para llevarle a casa”, siguió contando. Final feliz que le hizo sentir super bien por haber sido partícipe de todo eso.

Una hora después, ese señor llamó a su puerta y le regaló un libro. Era escritor y dentro había escrito una dedicatoria, “me lo agradeció como si le hubiera salvado la vida. La vida es muy sencilla y muy bonita”. Después de compartir este vídeo le mandó un mensaje el sobrino del hombre en cuestión para darle las gracias por haber hecho público lo buena persona que es su tío.