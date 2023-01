Javier Castillo nos revela por qué la adaptación de ‘El día que se perdió la cordura’ se está retrasando tanto

La Chica de Nieve ya está disponible en Netflix, siendo la primera apuesta española de la plataforma de este 2023. Además, no es una serie cualquiera: está basada en el libro superventas de Javier Castillo, que por fin ve una de sus novelas convertida en ficción televisiva.

Eso sí, cualquier fan del autor sabrá que no iba a ser la primera. El éxito de Javier llegó con El día que se perdió la cordura, su primera novela, que le consolidó como uno de los nombres más importantes del thriller español actual. Por ello, la noticia de que se habían vendido los derechos del libro no fue ninguna sorpresa.

En 2020 se supo que Globomedia y DeAPlaneta serían los encargados de adaptarla, incluso desvelaron que sería en forma de serie. Sin embargo, han pasado los años y sigue sin conocerse nada nuevo; por lo que en nuestro encuentro con el escritor y la protagonista de la serie, Milena Smit, no hemos podido evitar preguntar al respecto:

JAVIER CASTILLO y MILENA SMIT hablan de los cambios en LA CHICA DE NIEVE y su última polémica

Tal y como se puede ver a partir del minuto 4:08, Javier nos responde a la duda que muchos de sus lectores se hacen. Eso sí, sus primeras palabras sobre el tema dejan un adelanto nada esperanzador para los fans que llevan años queriendo ver la historia al fin adaptada: "Sigue ahí en el aire".

La razón del retraso

Aun así, Javier nos dio más explicaciones al respecto. "Es una serie que están los derechos vendidos de los dos libros, y está en proceso de producción pero es verdad que está tomando mucho tiempo", comenzaba. Pese a que es normal que un proyecto así se tome su tiempo, detalló las razones por las que podrían estar tardando tanto.

"Es muy difícil de adaptar porque tiene una particularidad muy concreta, son saltos en el tiempo pero mucho más grandes, es muy difícil adaptar ese ritmo tan frenético que tiene la historia. Son 85 capítulos en una novela, que para adaptar es muy complicado meter tantos temas de fondo en una serie. Y al final es complicado encontrar al equipo que todo lo haga", continuaba.

Cualquier lector de su única bilogía hasta el momento —y ojo, que no son pocos, pues lleva más de un millón de copias del primer libro vendidas— sabrá que esas particularidades de las que habla se pueden leer capítulo a capítulo, y tal y como sucede con La Chica de Nieve.

Para terminar, aclara que no está cancelado por el momento: "Está todo vendido, esta la producción pero va a un ritmo que es muy distinto", concluye. Aunque no se sepa cuándo saldrá, todo parece apuntar a que se está cocinando a fuego lento; algo que no es de extrañar, puesto que es la novela que marcó un antes y un después en el mercado literario español, y seguramente pretenda hacer lo mismo con su adaptación.

La Chica de Nieve ya está disponible en Netflix.