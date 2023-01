TVE ficha a Miguel Bosé para su nuevo programa

La 1 de RTVE está renovando sus contenidos para el prime time y una de sus nuevas apuestas será Cover Night, un gran formato musical en el que el equipo del programa tratará de encontrar al mejor cantante de versiones de nuestro país de la mano de un jurado profesional en el que, según acaba de anunciar la tele pública, estará el polémico cantante Miguel Bosé.

Así, el popular artista que reside en Ciudad de México desde hace varios años, cruzará el charco para regresar a España y rodar Cover Night de la mano de TVE y Shine Iberia, las dos compañías que ahora impulsan los realities de La 1 Mastechef y Maestros de la Costura y que estarán también detrás de este nuevo proyecto.

Pero Bosé no estará solo en Cover Night. Aunque el equipo de comunicación de RTVE todavía no ha dado más nombres, sí ha asegurado que el autor de Amante Bandido, Amiga, y Nena, no será el único experto musical que emitirá su valoración sobre las versiones que presenten los aspirantes del programa. En total, el jurado estará formado por cuatro personas, tres de ellas fijas —entre las que está Miguel Bosé— y un artista o crítico musical adicional que irá cambiando cada semana.

TVE ha asegurado que la incorporación del cantante se debe a su mérito musical, y ha destacado que Bosé posee un estilo propio e inimitable, un talento único para entender y emocionar al público con la música y una capacidad inigualable para sumergirse en estilos musicales tan diversos como el dance-pop, el post-pun, el new wave y la música disco.

Ruth Lorenzo presentará el programa

Por ahora la única información oficial que ha ofrecido RTVE sobre Cover Night ha llegado con el anuncio de la apertura de los castings, que se realizaron a finales del pasado 2022 en Valencia, Sevilla, Barcelona y Madrid, y con el fichaje de Miguel Bosé como miembro del jurado.

Sin embargo, Bluper ya publicó en exclusiva hace unos meses que la presentadora del programa no sería otra que la cantante murciana Ruth Lorenzo, quien pese a tener una larga experiencia en televisión gracias a sus participaciones en The X Factor, Masterchef Celebrity 7, Tu Cara Me suena 4 y Veo cómo cantas, habría acepado el reto de ponerse por primera vez al frente de la conducción de un programa que se emitirá en prime time.

Pero Lorenzo no estará sola ni será la única que deje a un lado su música para volcarse en la tele. Junto a ella, como colaboradores fijos del programa, estarán Ana Guerra y Abraham Mateo, dos artista a los que según la prensa especializada en televisión TVE y Shine Iberia habrían fichado para encargarse de ofrecer a los asistentes en el plató y a los espectadores de La 1 la información que se genera en el backstage.