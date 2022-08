Los colaboradores de ‘Sálvame’ se quedan impresionados con el actual aspecto físico de Miguel Bosé

En los últimos meses hemos tenido la oportunidad de ver a Nacho Palau casi a diario en Supervivientes. Hemos podido conocer al hombre que pasó 26 años a la sombra de Miguel Bosé en un anonimato que terminó el día que se separaron y comenzaron la lucha por la custodia de sus hijos.

Durante el concurso muchos esperaban que contara todas las intimidades del cantante, pero lo cierto es que ha sido bastante prudente y cariñoso cada vez que se refería a él. Poco tiene que reprocharle.

Nada más salir, el concursante le llamó consciente de que había vuelto a España. Su intención era que le dejara ver a los niños y parece que la conversación fluyó en tono conciliador e incluso Bosé le felicitó por el concurso que había hecho.

En estos meses, uno de los temas que peor ha llevado Nacho ha sido el de la ansiedad por la comida que ha sacado su peor cara. Le hemos visto ir consumiéndose hasta perder algo más de 17 kilos. No se reconocía casi cuando pudo, por fin, mirarse a un espejo después de tanto tiempo.

El lado contrario

Pero mientras él perdía peso, Miguel lo ganaba. Sálvame ha emitido imágenes recientes del cantante paseando por nuestro país y se han quedado de piedra. Debe ser que no han seguido de cerca Bosé a lo largo de los años. Nos tiene acostumbrados a esos cambios físicos dependiendo de si está de gira o no. Y tan pronto gana peso como lo pierde.

El caso es que, ahora que no está dando conciertos, ha ganado peso. “Me quedo muerta con la imagen de Miguel Bosé”, decía Carmen Borrego nada más ver las imágenes en las que podemos verle junto a uno de sus hijos.

"Yo cuando le vea se lo voy a decir, no puede estar así, has sido uno de los tíos más guapos de España", no dudaba en expresar Carlos Lozano que no parecía muy conforme con esa dejadez.

"Bueno es que no hay que olvidar que ha tenido un problema importante de garganta", añadía Carmen Borrego en un intento de explicar ese aspecto físico.